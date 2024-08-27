Президент Франции прокомментировал задержание Павла Дурова

Сегодня президент Франции Эмманюэль Макрон впервые прокомментировал задержание основателя Telegram Павла Дурова, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

— Я читаю ложную информацию о Франции после ареста Павла Дурова. Франция больше всего привязана к свободе выражения мнений и коммуникации, инновациям и предпринимательству. Так и останется. В условиях верховенства закона, в социальных сетях, как и в реальной жизни, свободы реализуются в рамках, установленных законом для защиты граждан и уважения их основных прав. Обеспечение соблюдения закона является обязанностью системы правосудия, обладающей полной независимостью. Арест президента Telegram на территории Франции произошел в рамках продолжающегося судебного расследования. Это ни в коем случае не политическое решение. Решение остается за судьями, — написал в сети «X» президент Э.Макрон.

Тем временем представитель полиции сообщил агентству Reuters, что Павел Дуров находится под следствием национального управления по борьбе с киберпреступностью и мошенничеством за отказ сотрудничать в связи с киберпреступлениями и финансовыми преступлениями в Telegram. Он все еще находится под стражей, сказал представитель ведомства.

В апреле Павел Дуров, чье состояние оценивается Forbes в 15,5 млрд долларов, заявил, что некоторые правительства пытались оказать на него давление, но приложение должно оставаться нейтральной платформой, а не «игроком в геополитике».

По данным телеканала LCI, основатель Telegram Павел Дуров был задержан 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже. Бизнесмен прибыл туда из Азербайджана. С ним находились девушка и его телохранитель.

Французский телеканал TF1 передает о том, что правоохранительные органы страны подозревают Дурова в причастности к «обороту наркотиков, преступлениям против детей и мошенничеству». Ордер на задержание был выдан Национальным управлением судебной полиции Франции на основании предварительного расследования. Ему грозит 20 лет тюрьмы. Дуров помещен под стражу, позднее его должны доставить в суд.

Известно, что Дуров одновременно является гражданином четырех стран — России, государства Сент-Китс и Невис, которое располагается на Карибских островах, Франции и ОАЭ.

МИД РФ сообщил, что посольство России во Франции предприняло необходимые шаги по прояснению ситуации вокруг Дурова.

Илон Маск назвал задержание Дурова во Франции «убедительной рекламой» первой поправки к Конституции США, которая гарантирует свободу слова. Комментируя произошедшее, он отметил, что в 2030 году в Европе людей будут казнить за то, что они лайкнули какой-то мем.

Утверждения о том, что Telegram или его владелец ответственны за «злоупотребления на платформе», абсурдны. Об этом говорится в сообщении команды Telegram.