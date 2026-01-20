Президент Болгарии объявил о своей отставке

Он занимал пост два срока подряд, с 2017 года. Отставка Радева проходит на фоне волны протестов в Болгарии, начавшейся в декабре. Поводом для них стали распространившиеся в соцсетях видеоролики: в одном из них депутаты от правящей коалиции всего за 26 секунд приняли закон, касавшийся местных активов «Лукойла», а в другом ролике было показано голосование по спорному проекту бюджета, проведенное в обеденный перерыв.



11 декабря на фоне протестных акций в отставку подал премьер-министр Болгарии Росен Желязков.

Ранее сообщалось, что Болгария проведет досрочные выборы.

Напомним, около половины болгар выступают против введения евро, опасаясь, что это посягнет на суверенитет Болгарии. Они также опасаются, что переход на евро приведет к тому, что ритейлеры будут использовать переход с лева на евро для повышения цен.

В декабре Правительство Болгарии ушло в отставку после многонедельных протестов.