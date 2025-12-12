РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    19:30, 11 Декабрь 2025 | GMT +5

    Правительство Болгарии ушло в отставку после многонедельных протестов

    Это заявление премьер-министр Болгарии Росен Желязков, который занял свой пост 16 января 2025 года, сделал в телевизионном обращении всего за несколько минут до того, как парламент должен был проголосовать по вотуму недоверия, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

    Росен Желязков
    Фото: aa.com.tr

    В уличных протестах принимали участие десятки тысяч человек. Поводом для них стали обвинения правительства в коррупции, а также проект бюджета на 2026 год. Ранее правительство Болгарии заявило, что оно окончательно отзывает спорное предложение по бюджету после ночи масштабных протестов в Софии и за ее пределами.

    Отставка правительства происходит незадолго до того, как в Болгарии должно быть введено евро - это намечено на 1 января 2026 года.

    Напомним, около половины болгар выступают против введения евро, опасаясь, что это посягнет на суверенитет Болгарии. Они также опасаются, что переход на евро приведет к тому, что ритейлеры будут использовать переход с лева на евро для повышения цен.

    Теги:
    Болгария В мире Протесты в мире Политика ЕС Мировые новости
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
