Правительство Болгарии ушло в отставку после многонедельных протестов
Это заявление премьер-министр Болгарии Росен Желязков, который занял свой пост 16 января 2025 года, сделал в телевизионном обращении всего за несколько минут до того, как парламент должен был проголосовать по вотуму недоверия, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.
В уличных протестах принимали участие десятки тысяч человек. Поводом для них стали обвинения правительства в коррупции, а также проект бюджета на 2026 год. Ранее правительство Болгарии заявило, что оно окончательно отзывает спорное предложение по бюджету после ночи масштабных протестов в Софии и за ее пределами.
Отставка правительства происходит незадолго до того, как в Болгарии должно быть введено евро - это намечено на 1 января 2026 года.
Напомним, около половины болгар выступают против введения евро, опасаясь, что это посягнет на суверенитет Болгарии. Они также опасаются, что переход на евро приведет к тому, что ритейлеры будут использовать переход с лева на евро для повышения цен.