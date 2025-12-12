Правительство Болгарии ушло в отставку после многонедельных протестов

В уличных протестах принимали участие десятки тысяч человек. Поводом для них стали обвинения правительства в коррупции, а также проект бюджета на 2026 год. Ранее правительство Болгарии заявило, что оно окончательно отзывает спорное предложение по бюджету после ночи масштабных протестов в Софии и за ее пределами.

Отставка правительства происходит незадолго до того, как в Болгарии должно быть введено евро - это намечено на 1 января 2026 года.

Напомним, около половины болгар выступают против введения евро, опасаясь, что это посягнет на суверенитет Болгарии. Они также опасаются, что переход на евро приведет к тому, что ритейлеры будут использовать переход с лева на евро для повышения цен.