Правительство Болгарии отзывает спорный бюджетный законопроект после протестов

Во вторник правительство Болгарии объявило об отзыве своего спорного бюджетного плана после многотысячных протестов, крупнейших в стране за последние десятилетия.

По оценкам, 50 000 человек приняли участие в митинге в Софии в понедельник вечером. Со слов организаторов, еще 50 000 присоединились к демонстрациям в других крупных городах.

Протестующие выступили против бюджетного законопроекта, предусматривающего резкое повышение налогов и взносов на социальное обеспечение, и заявили, что от этого пострадают в основном простые рабочие.

Это происходит в тот момент, когда Болгария вступает в последние этапы подготовки к вступлению в еврозону в 2026 году. Страна должна перейти с лева на евро 1 января.

Протест был организован главной оппозиционной коалицией страны — партиями «Продолжаем перемены» и «Демократическая Болгария» — в ответ на «невыполненные и пустые обещания правительства».

На прошлой неделе, после огромного внутреннего давления и ночных масштабных протестов, правительство меньшинства премьер-министра Росена Желязкова пообещало отозвать предложение по бюджету для пересмотра, но позже изменило курс и отменило это решение.

Бывший премьер-министр и лидер партии ГЕРБ Бойко Борисов объявил, что проект будет исправлен и представлен в парламент к первой или второй парламентской сессии — решение, которое помогло спровоцировать массовое протестное движение в понедельник.

Протестующие скандировали «Отставка», требуя от действующей коалиции пересмотреть проект или немедленно уйти в отставку.

Они также призвали к судебному преследованию видных законодателей, включая Борисова и Деляна Пеевски, который возглавляет партию «Движение за права и свободы» (ДПС). ДПС является одним из ключевых сторонников коалиции ГЕРБ в парламенте.

Протест в Софии в понедельник вечером, в котором преобладала молодежь, начался мирно на главных проспектах и площадях города, в том числе у здания Национального собрания.

Напряжение возросло ближе к вечеру, когда небольшая группа людей в масках отделилась от основной толпы и начала поджигать мусорные баки, атаковать полицейские машины и нападать на офисы ГЕРБ и ДПС.

Начались столкновения с полицейскими. Стражи порядка в полном обмундировании применили перцовый аэрозоль против протестующих.

На кадрах видно, как люди в масках бросают стулья, бутылки, петарды и камни, бьют окна и вступают в столкновения с полицией.

Протестующие утверждают, что те, кто подстрекал к насилию, не участвовали в митингах, заявляя, что они были наняты правительством, чтобы отвлечь внимание от протестов.

Около половины болгар выступают против введения евро, опасаясь, что это посягнет на суверенитет Болгарии. Они также опасаются, что переход на евро приведет к тому, что ритейлеры будут использовать переход с лева на евро для повышения цен.

В этом месяце президент Европейского центрального банка Кристин Лагард предупредила, что в Болгарии ожидается рост инфляции после вступления страны в еврозону, но подчеркнула, что этот эффект будет временным.