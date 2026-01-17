Болгария проведет досрочные выборы

В стране уже семь раз проводились досрочные выборы после массовых антикоррупционных протестов в 2020 году.

— Мы идём на выборы, — заявил президент Румен Радев в пятницу, после того, как третья партия отказалась от мандата на формирование нового правительства.

Р. Радеву предстоит назначить временного премьер-министра из списка высокопоставленных чиновников и определить дату новых выборов, которые, как ожидается, состоятся в конце марта или в апреле текущего года.

Страна-член ЕС, которая ввела евро в начале этого года, оказалась втянута в новые политические потрясения после серии широкомасштабных антикоррупционных протестов, в результате которых в середине декабря 2025 года было распущено консервативное правительство.

Согласно недавнему опросу института Market Links, консервативная партия GERB в настоящее время имеет около 18% голосов избирателей, за ней следует либерально-реформистская коалиция PP-DB с примерно 14%.

Однако около 20% избирателей до сих пор не определились с выбором, и половина из них может быть склонна поддержать любую новую политическую партию, заявил газете Euractiv директор Market Links Добромир Живков.

Радев подогрел слухи о своем возможном участии в выборах, призвав к тому, чтобы они были «свободными и справедливыми».

— Партия во главе с Радевым могла бы привлечь избирателей как патриотического, так и евроскептического спектра, — сказал Живков.

В Болгарии семь раз проводились досрочные выборы после массовых антикоррупционных протестов 2020 года против правительства трехкратного премьер-министра Бойко Борисова из партии GERB.

Партия GERB одержала победу на последних выборах в прошлом году и сформировала недолговечное коалиционное правительство.

Демонстрации, начавшиеся в конце ноября, были спровоцированы проектом бюджета на 2026 год. Ранее на этой неделе тысячи людей вышли на демонстрацию, требуя перехода на машинное голосование вместо бумажных бюллетеней, утверждая, что это снизит вероятность мошенничества.