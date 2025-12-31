Еще одна страна ЕС с 1 января 2026 года перейдет на евро

Как сообщает Novinata, страна вступает в Еврозону, что является следствием усилий по выполнению всех необходимых требований.

С 1 января 2026 года евро постепенно заменит лев в качестве официальной валюты Болгарии. Обе валюты будут использоваться параллельно в течение одного месяца. При оплате в левах сдача будет возвращаться в евро. Это позволит постепенно вывести лев из обращения.

Двойное отображение цен в левах и евро стало обязательным с 8 августа 2025 года и будет действовать до 8 августа 2026 года.

Коммерческие банки заранее получили евробанкноты и монеты от Болгарского национального банка (БНБ) и доставили евро наличными в магазины и предприятия. Обмен евробанкнот и монет можно произвести в БНБ, коммерческих банках и любом почтовом отделении в сельской местности, где нет коммерческого банка. Обмен в БНБ бесплатный и не ограничен по времени. Обмен в банках и почтовых отделениях бесплатный в течение первых шести месяцев. После 1 июля 2026 года банки и почтовые отделения могут взимать комиссию за обмен.

С 1 января 96% банкоматов в Болгарии будут выдавать евробанкноты, а остальные последуют этому примеру в кратчайшие сроки (в течение двух недель).

Болгарские власти провели масштабную подготовку к вступлению страны в еврозону, реализуя свой национальный план перехода, в котором подробно описаны все детали организации введения евро и вывода лева из обращения.

Евро принесет болгарским гражданам и предприятиям практические выгоды. Он упростит поездки и жизнь за границей, повысит прозрачность и конкурентоспособность рынков и облегчит торговлю.

Главный принцип болгарского плана перехода на евро — защита потребителей. Механизмы обеспечения безопасной среды для потребителей тщательно спланированы на основе трех столпов: двойное отображение цен, мониторинг цен на товары и услуги, а также надзор за торговцами и поставщиками услуг.