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    Премию «Парламент сөзі» вручили журналистам в Мажилисе

    В Мажилисе подвели итоги традиционной премии для журналистов «Парламент сөзі», вручив награды 17 лауреатам в семи номинациях, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК. 

    Премию «Парламент сөзі» вручили 17 журналистам в Мажилисе
    Фото: Мажилис

    В преддверии Дня работников средств массовой информации в Мажилисе подвели итоги традиционной премии «Парламент сөзі», учрежденной для парламентских журналистов. В ходе торжественной церемонии Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов поздравил представителей СМИ с профессиональным праздником и вручил награды лауреатам.

    Премию «Парламент сөзі» вручили 17 журналистам в Мажилисе
    Фото: Мажилис

    Выступая перед журналистами, Ерлан Кошанов отметил ключевую роль средств массовой информации в развитии страны. Спикер Палаты выразил искреннюю признательность представителям СМИ за освещение деятельности Мажилиса, достоверную и понятную информацию о принимаемых законах, поблагодарив их за плодотворное сотрудничество и совместную работу.

    Премию «Парламент сөзі» вручили 17 журналистам в Мажилисе
    Фото: Мажилис

    — Сегодня мы встречаемся с вами накануне исторического события. Уже через несколько дней вступит в силу новая Конституция. Ее по праву можно назвать новой страницей в летописи Независимости. Вы находитесь в самом центре этих исторических преобразований. Около десяти журналистов плодотворно работали в составе Конституционной комиссии по подготовке Основного закона. Во время прошедшего референдума, а также при принятии конституционных законов в стенах Парламента каждый из вас активно участвовал в этих важныхдля страны событиях. Вы вносите большой вклад вовсестороннее разъяснениереформ и инициатив Главы государства и поднимаете важные для населениявопросы. Желаю вам успеха в этой важной для нашегообщества миссии, — сказал Ерлан Кошанов.

    Премию «Парламент сөзі» вручили 17 журналистам в Мажилисе
    Фото: Мажилис

    В этом году премия «Парламент сөзі» проводится уже в 10-й раз. За годы существования конкурса награды были удостоены более 150 журналистов.

    • В ходе торжественной церемонии награду в номинации «За лучшую печатную публикацию» получили журналист газеты «Егемен Қазақстан» Орынбек Пазылов и корреспондент газеты «Казахстанская правда» Юлия Магер;
    • В номинации «За лучший телевизионный сюжет» награждены корреспондент телеканала Qazaqstan Самал Қабышева, журналист «7 канала» Асемгуль Касенова и корреспондент телеканала «Астана» Ақбота Газизова;
    • В номинации «За лучший видео-фотоматериал» удостоен оператор телеканала Jibek Joly Сапарақын Шәріпхан.
    • Лауреатами номинации «За лучший интернет- и радиоматериал» стали корреспондент сайта Inbusiness.kz Балжан Смаилова, журналист сайта Informburo.kz Мария Пичененко, ведущая радио «Шалқар» Гүлнұр Доскеева, а также редактор информационного сайта QR.News Сапарғали Қанат;
    • Лучшими в номинации «Специальный репортаж» признаны ведущая программы Mazhilis.live телеканала 24.kz Назым Кенжебаева, журналист телеканала «КТК» Анна Абрамова, а также редактор сайта «Tiek.kz» Бақытнұр Әлібай.
    • Кроме того, в номинации «За вклад в развитие парламентской журналистики» награды удостоены журналисты Нағашыбай Қабылбеков и Айнур Коскина;
    • Специальная номинация премии «Парламент сөзі» присуждена коллективам газет «Айқын-Литер» и редакции «Первый канал „Евразия“.
    Премию «Парламент сөзі» вручили 17 журналистам в Мажилисе
    Фото: Мажилис
    Премию «Парламент сөзі» вручили 17 журналистам в Мажилисе
    Фото: Мажилис

    Напомним, Президент Казахстана наградил государственными наградами группу работников СМИ, внесших весомый вклад в развитие отечественной журналистики. Сотрудники ТРК Президента получили государственные награды. Полный текст выступления Главы государства на церемонии награждения работников СМИ можно прочитать здесь.

    Праздник СМИ Ерлан Кошанов Поздравления Журналист Награда Общество Мажилис
    Зарина Жакупова
    Зарина Жакупова
    Автор