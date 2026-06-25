Премию «Парламент сөзі» вручили журналистам в Мажилисе

В Мажилисе подвели итоги традиционной премии для журналистов «Парламент сөзі», вручив награды 17 лауреатам в семи номинациях, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

В преддверии Дня работников средств массовой информации в Мажилисе подвели итоги традиционной премии «Парламент сөзі», учрежденной для парламентских журналистов. В ходе торжественной церемонии Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов поздравил представителей СМИ с профессиональным праздником и вручил награды лауреатам.

Фото: Мажилис

Выступая перед журналистами, Ерлан Кошанов отметил ключевую роль средств массовой информации в развитии страны. Спикер Палаты выразил искреннюю признательность представителям СМИ за освещение деятельности Мажилиса, достоверную и понятную информацию о принимаемых законах, поблагодарив их за плодотворное сотрудничество и совместную работу.

Фото: Мажилис

— Сегодня мы встречаемся с вами накануне исторического события. Уже через несколько дней вступит в силу новая Конституция. Ее по праву можно назвать новой страницей в летописи Независимости. Вы находитесь в самом центре этих исторических преобразований. Около десяти журналистов плодотворно работали в составе Конституционной комиссии по подготовке Основного закона. Во время прошедшего референдума, а также при принятии конституционных законов в стенах Парламента каждый из вас активно участвовал в этих важныхдля страны событиях. Вы вносите большой вклад вовсестороннее разъяснениереформ и инициатив Главы государства и поднимаете важные для населениявопросы. Желаю вам успеха в этой важной для нашегообщества миссии, — сказал Ерлан Кошанов.

Фото: Мажилис

В этом году премия «Парламент сөзі» проводится уже в 10-й раз. За годы существования конкурса награды были удостоены более 150 журналистов.

В ходе торжественной церемонии награду в номинации «За лучшую печатную публикацию» получили журналист газеты «Егемен Қазақстан» Орынбек Пазылов и корреспондент газеты «Казахстанская правда» Юлия Магер;

получили журналист газеты «Егемен Қазақстан» Орынбек Пазылов и корреспондент газеты «Казахстанская правда» Юлия Магер; В номинации «За лучший телевизионный сюжет» награждены корреспондент телеканала Qazaqstan Самал Қабышева, журналист «7 канала» Асемгуль Касенова и корреспондент телеканала «Астана» Ақбота Газизова;

награждены корреспондент телеканала Qazaqstan Самал Қабышева, журналист «7 канала» Асемгуль Касенова и корреспондент телеканала «Астана» Ақбота Газизова; В номинации «За лучший видео-фотоматериал» удостоен оператор телеканала Jibek Joly Сапарақын Шәріпхан.

удостоен оператор телеканала Jibek Joly Сапарақын Шәріпхан. Лауреатами номинации «За лучший интернет- и радиоматериал» стали корреспондент сайта Inbusiness.kz Балжан Смаилова, журналист сайта Informburo.kz Мария Пичененко, ведущая радио «Шалқар» Гүлнұр Доскеева, а также редактор информационного сайта QR.News Сапарғали Қанат;

стали корреспондент сайта Inbusiness.kz Балжан Смаилова, журналист сайта Informburo.kz Мария Пичененко, ведущая радио «Шалқар» Гүлнұр Доскеева, а также редактор информационного сайта QR.News Сапарғали Қанат; Лучшими в номинации «Специальный репортаж» признаны ведущая программы Mazhilis.live телеканала 24.kz Назым Кенжебаева, журналист телеканала «КТК» Анна Абрамова, а также редактор сайта «Tiek.kz» Бақытнұр Әлібай.

признаны ведущая программы Mazhilis.live телеканала 24.kz Назым Кенжебаева, журналист телеканала «КТК» Анна Абрамова, а также редактор сайта «Tiek.kz» Бақытнұр Әлібай. Кроме того, в номинации «За вклад в развитие парламентской журналистики» награды удостоены журналисты Нағашыбай Қабылбеков и Айнур Коскина;

награды удостоены журналисты Нағашыбай Қабылбеков и Айнур Коскина; Специальная номинация премии «Парламент сөзі» присуждена коллективам газет «Айқын-Литер» и редакции «Первый канал „Евразия“.

Фото: Мажилис

Фото: Мажилис

Напомним, Президент Казахстана наградил государственными наградами группу работников СМИ, внесших весомый вклад в развитие отечественной журналистики. Сотрудники ТРК Президента получили государственные награды. Полный текст выступления Главы государства на церемонии награждения работников СМИ можно прочитать здесь.