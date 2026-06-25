Полный текст выступления Главы государства на церемонии награждения работников СМИ

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил участников церемонии с Днем работников средств массовой информации и выразил им свои теплые пожелания.

— Безусловно, этот профессиональный праздник имеет особое значение в жизни страны. Главное призвание журналистов — информировать общество, отражать чаяния и помыслы людей. Вы поднимаете самые насущные вопросы, волнующие народ, и преданно служите его интересам. В эпоху передовых глобальных технологий на прессу возлагается благородная миссия по обеспечению населения оперативной, качественной и достоверной информацией, объективной аналитикой. Государство высоко ценит вашу неустанную деятельность во благо страны. Я как Президент сегодня хочу выразить признательность всем представителям медиасферы, — подчеркнул Глава государства.

По словам Касым-Жомарта Токаева, есть все основания называть средства массовой информации голосом нации и зеркалом общества. Ведь именно благодаря отечественной прессе наши сограждане и все мировое сообщество узнают о сути проводимых в стране масштабных преобразований.

— Казахстанские журналисты, глубоко осознавая возложенную на них ответственность, безупречно исполняют свой профессиональный долг. В марте мы успешно провели конституционную реформу. На общенациональном референдуме граждане сделали свой исторический выбор, предопределивший будущее государства. В результате всенародного волеизъявления был принят главный документ страны — новая Конституция. Несомненно, разработка и принятие Основного закона — это сложнейший процесс, который продемонстрировал зрелость нашей нации, обладающей высоким духом и уверенной в своем светлом будущем. Мы прошли долгий путь к достижению этой цели. Была сформирована специальная Конституционная комиссия, а каждая статья Основного закона была тщательно выверена с точки зрения соответствия интересам народа. Особо стоит отметить, что существенную роль в сплочении людей во имя общей цели сыграли работники масс-медиа. Работники информационной сферы держали общество в курсе событий, публикуя качественные и содержательные материалы о деятельности Конституционной комиссии, обеспечивая всесторонний анализ вносимых поправок. Это убедительно подтверждают и прямые трансляции, экспертные материалы, содержательные интервью в ходе кампании. В целом, журналисты в полной мере продемонстрировали свой профессионализм. Быть признанным специалистом в этой сфере означает не создавать искусственно информационный шум или сочинять лозунги, а, прежде всего, обладать глубокими знаниями по актуальной проблематике и безупречно владеть материалом. Заседания Комиссии в онлайн-режиме набрали более миллиона просмотров в социальных сетях. Таким образом, обсуждение законопроекта превратилось в общенациональную дискуссию, к которой активно подключились все неравнодушные граждане. В частности, через цифровые системы e-Gover nment и е-Өтініш было получено более тысячи обращений, что стало практическим воплощением концепции «слышащего государства». Ни одна значимая инициатива не осталась без внимания членов Конституционной комиссии, все они были тщательно изучены. Опыт разработки и обсуждения проекта Основного документа вывел диалог между государством и гражданами на качественно новый уровень. В составе Комиссии были и авторитетные представители СМИ. Все это дает право заявить, что журналистское сообщество входит в число соавторов принятого Основного закона, — сказал Президент.

Глава государства отметил, что новая Конституция — это ориентир для народа, незыблемая основа справедливого общества и надежная гарантия устойчивого развития страны.

— Главными принципами Основного документа являются защита Суверенитета и Независимости страны, неукоснительное соблюдение прав и свобод граждан, обеспечение принципа «Закон и Порядок», укрепление общенационального единства и солидарности. В Конституции развитие образования, науки и инноваций было определено в качестве стратегического направления деятельности государства. Среди приоритетов также названы повышение благосостояния населения, утверждение ценностей созидательного патриотизма и трудолюбия, необходимость бережного отношения к природе. Буквально через пару дней, 1 июля, Конституция вступит в силу, и Казахстан откроет новую эпоху своего развития. Я глубоко убежден, что новый Основной закон в качестве прочного политико-идеологического фундамента государства долгие годы будет служить во имя благополучия наших граждан. Только мы по-настоящему заинтересованы в том, чтобы Казахстан стал прогрессивной и успешной страной. Другого дома у нас нет, поэтому перед нынешними и будущими поколениями стоит важнейшая задача — превратить нашу Родину в передовое государство. Наши потомки, возможно, поймут и простят нам отдельные ошибки, ведь не ошибается только тот, кто ничего не делает. Но если мы нанесем ущерб Суверенитету, не сможем отстоять Независимость, наши дети и внуки никогда нам этого не простят. Независимость — это священная ценность, которая для нас превыше всего. Однако для сохранения Независимости и дальнейшего развития страны, прежде всего, необходимо обеспечить мир и стабильность в обществе, так как без этого невозможен прогресс. Фундаментом нашего государства является справедливость. Это понятие не имеет ничего общего с иждивенчеством или апатичностью, напротив, оно олицетворяет созидательный труд, — считает Касым-Жомарт Токаев.

Президент напомнил, что в преддверии судьбоносного для всей страны события завершит свою работу VIII сессия Парламента.

— Я приму участие в совместном заседании палат: подведу итоги работы, проделанной в этот исторический период, и остановлюсь на основных целях и задачах нового этапа развития страны. Мы, народ Казахстана, как созидательная и прогрессивная нация, устремлены в будущее. Я твердо верю, что, укрепляя единство и солидарность, мы достигнем всех поставленных целей на этом масштабном пути, — сообщил Глава государства.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, для успешной реализации своей в высшей степени ответственной миссии отечественные СМИ должны повышать собственную конкурентоспособность в международном медийном сообществе.

— Медиаиндустрия первой столкнулась с вызовами цифровой эпохи и в то же время стала частью цифровой матрицы — качественно новой категорией общественного бытия. Тотальная трансформация рынка выдвинула на передний план новостные порталы, социальные сети и мессенджеры. Печатная пресса и аналоговое телевидение лишились прежней монополии. Таково реальное положение дел. Однако говорить о безвозвратном «закате» классических медиа было бы опрометчиво. Мы видим, как традиционные газеты и телеканалы успешно эволюционируют, развиваются в соответствии с требованиями времени, осваивают новые форматы и создают инновационные мультимедийные платформы. Их уникальное преимущество — в интересной аналитике, эксклюзивных обзорах и экспертной подаче. В эпоху информационного пустозвонства, мелкотемья, примитивизма ценность качественной и актуальной журналистики возрастает многократно. Поэтому, на мой взгляд, традиционные СМИ в обозримом будущем не утратят своей роли информационного компаса или даже идеологического путеводителя в бурных водах событийного океана, — полагает Президент.

Глава государства остановился на роли журналистов в борьбе с распространением дезинформации.

— Современные технологии породили «ботофермы», которые целенаправленно засевают цифровое поле семенами раздора. Распространение откровенной лжи и клеветы, которые теперь буднично называют дипфейками, сформировало опасный феномен «постправды», где объективные факты подменяются управляемыми эмоциями и злонамеренными провокациями. Для подрыва общественной солидарности и согласия, компрометации государственных институтов используются инструментарии искусственного интеллекта. Поддельные цифровые копии публичных лиц практически неотличимы от оригиналов, и данные технологии уже активно осваиваются разного рода мошенниками и деструктивными силами. Поэтому ответственные работники медиасферы должны стать частью «иммунного ответа» государства на эти гибридные, опаснейшие по своей сути вызовы, угрозы. Вашу роль здесь трудно переоценить, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что в Казахстане созданы все необходимые условия для деятельности СМИ.

— В Казахстане созданы все условия для плюрализма мнений, законодательно закреплены свобода слова и запрет на цензуру. Однако свобода не имеет ничего общего со вседозволенностью. Всем, кто пытается манипулировать общественным мнением, используя медиасферу в корыстных интересах, пора усвоить простую аксиому: ваши права заканчиваются там, где начинаются права и человеческое достоинство другого гражданина. Всем нам предстоит кардинально повысить уровень медиаграмотности в обществе, чтобы люди умели распознавать спекуляции и «отделять зерна правды от плевел кривды». Важно также поставить технологии искусственного интеллекта на службу безопасности и правопорядку, используя их для оперативного выявления и блокировки противоправного контента. Мы как страна, где царят Закон и Порядок, обязаны выстроить жесткий заслон правовому нигилизму, радикализму и пропаганде чуждых нам ценностей. Это очень важная задача, — подчеркнул Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев осудил популяризацию в СМИ и соцсетях показного праздного образа жизни.

— Недопустима популяризация показной роскоши и культа «легких денег», которые сбивают подрастающее поколение с верного жизненного пути, искажают мировоззренческие ценности и ориентиры. Молодежь должна видеть в медиапространстве наглядные, убедительные примеры созидательного труда, честного заработка и высокой внутренней культуры, а не иллюзорный мир демонстративного расточительства и бестолковой праздности. Современные журналисты призваны совмещать в себе две важнейшие роли: быть беспристрастным зеркалом, правдиво, объективно отражающим действительность, и мощным прожектором просвещения, озаряющим путь нации к прогрессу. Сейчас мы, сплотившись как единая нация, строим процветающее, современное, иными словами, прогрессивное государство. Однако это не означает, что можно предавать забвению наши исконные ценности. Необходимо возрождать благородные качества, присущие нашему народу. Это должны глубоко понимать наши граждане, особенно молодежь. Очевидно, что страна, обладающая высокой культурой, будет пользоваться признанием и авторитетом во всем мире. А настоящая культура начинается с простых правил: соблюдения моральных принципов как дома, так и на людях, умения правильно вести себя в обществе, уважения к другим. Казахи никогда не переступали черту приличия, всегда чтили старших и заботились о младших. Относились к ближнему с состраданием, протягивали руку помощи оступившимся. В этом и заключаются наши истинные черты. Поэтому недопустимы любые действия, ущемляющие честь и достоинство человека, а также угрожающие его безопасности. Я постоянно говорю о том, что мы как прогрессивная страна должны укоренять в обществе цивилизованные этические нормы, основанные на наших традициях. Усиление работы в данном направлении — задача особой важности. Народная мудрость гласит: «Қалам елді түзейді». Мы возлагаем большие надежды на вас — журналистское сообщество. Считаю, что работники информационной сферы должны принимать самое активное участие в продвижении ценностей, способствующих совершенствованию качества нации, — отметил Президент.

Глава государства подчеркнул, что в сфере журналистики во все времена трудились мудрые, истинно патриотичные граждане, которые ставили интересы нации превыше всего.

— Они внесли огромный вклад в пробуждение самосознания, укрепление морального духа народа, занимались просветительством, призывая соотечественников к знаниям и науке. Вы достойно продолжаете славный путь, проложенный старшим поколением. Еще раз выражаю вам огромную благодарность. Государство неизменно поддерживает работников медиасферы и уделяет особое внимание улучшению их социальных условий. Стало доброй традицией ежегодное вручение ключей от квартир работникам средств массовой информации в канун профессионального праздника. Только за последние три года в Астане жильем были обеспечены 200 журналистов. Теперь мы расширяем масштабы этой инициативы. Считаю, что требует должного внимания труд региональных корреспондентов, которые неустанно работают на информационном поле. Поэтому по моему поручению в этом году впервые ключи от квартир будут вручены и журналистам, работающим в областях. В целом, в нынешнем году по всей стране жилье получат 66 работников информационной сферы. Поздравляю вас! — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент поблагодарил работников средств массовой информации за деятельное участие в построении Справедливого, Чистого, Безопасного и Сильного Казахстана.