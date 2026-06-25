Сотрудники ТРК Президента получили государственные награды

Соответствующий Указ подписал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Так, за вклад в развитие отечественной журналистики и телевидения орденом «Парасат» награждена Айгуль Мукей — ведущая телеканала Jibek Joly.

Фото: Акорда

Вместе с тем, медалью «Ерен еңбегі үшін» отмечены:

⁠Жанабай Ахметов — старший телеоператор Телерадиокомплекса Президента РК;

⁠Айнур Имангали — заместитель управляющего директора телеканала Jibek Joly.

Фото: Акорда

Это высокое признание вклада ТРК Президента в развитие казахстанских СМИ и свидетельство важной роли масс-медиа в жизни общества и государства.