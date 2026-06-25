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    Сотрудники ТРК Президента получили государственные награды

    Сотрудники Телерадиокомплекса Президента Республики Казахстан удостоены государственных наград ко Дню работников средств массовой информации, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Сотрудники ТРК Президента получили государственные награды
    Фото: Акорда

    Соответствующий Указ подписал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

    Так, за вклад в развитие отечественной журналистики и телевидения орденом «Парасат» награждена Айгуль Мукей — ведущая телеканала Jibek Joly.

    За вклад в журналистику: Президент наградил работников СМИ
    Фото: Акорда

    Вместе с тем, медалью «Ерен еңбегі үшін» отмечены:

    • ⁠Жанабай Ахметов — старший телеоператор Телерадиокомплекса Президента РК;
    • ⁠Айнур Имангали — заместитель управляющего директора телеканала Jibek Joly.
    За вклад в журналистику: Президент наградил работников СМИ
    Фото: Акорда

    Это высокое признание вклада ТРК Президента в развитие казахстанских СМИ и свидетельство важной роли масс-медиа в жизни общества и государства.

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    Фото: Акорда

     

    Праздник ТРК Президента Президент Казахстана СМИ Журналист Касым-Жомарт Токаев Награда JIBEK JOLY
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор