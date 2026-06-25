Сотрудники ТРК Президента получили государственные награды
Сотрудники Телерадиокомплекса Президента Республики Казахстан удостоены государственных наград ко Дню работников средств массовой информации, передает корреспондент агентства Kazinform.
Соответствующий Указ подписал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Так, за вклад в развитие отечественной журналистики и телевидения орденом «Парасат» награждена Айгуль Мукей — ведущая телеканала Jibek Joly.
Вместе с тем, медалью «Ерен еңбегі үшін» отмечены:
- Жанабай Ахметов — старший телеоператор Телерадиокомплекса Президента РК;
- Айнур Имангали — заместитель управляющего директора телеканала Jibek Joly.
Это высокое признание вклада ТРК Президента в развитие казахстанских СМИ и свидетельство важной роли масс-медиа в жизни общества и государства.