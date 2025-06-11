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    13:01, 11 Июнь 2025 | GMT +5

    Премьер-министр Израиля сообщил о прогрессе в переговорах по заложникам

    Переговоры об освобождении заложников, удерживаемых в Газе, вошли в новую фазу при активном посредничестве США, Катара и Египта, однако ключевые разногласия между сторонами сохраняются, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Нетаньяху
    Фото: x.com / @netanyahu

    Как сообщает агентство Reuters.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник заявил о достижении «существенного прогресса» в переговорах по освобождению заложников, удерживаемых в Газе, но что пока «слишком рано» надеяться на достижение соглашения, 

    По его словам, обсуждения продолжаются при посредничестве США, Катара и Египта, однако сохраняются серьезные разногласия: Израиль настаивает на освобождении 55 человек, полном выводе сил ХАМАС из сектора и ликвидации его военной инфраструктуры, тогда как палестинская группировка требует окончательного прекращения войны в обмен на выдачу заложников.

    — Мы добились прогресса, но еще рано говорить о результатах, — сказал премьер-министр в видеообращении, опубликованном его канцелярией. Деталей он не привел.

    По информации Reuters, США оказывают давление на стороны с целью достичь соглашения в ближайшее время. Американская администрация, по данным источников агентства, готова предоставить ХАМАС дополнительные гарантии, чтобы побудить его согласиться на 60-дневное прекращение огня, предложенное Вашингтоном. Израиль в целом согласен с параметрами плана, но ХАМАС требует его доработки.

    — Разногласия относительно того, приведет ли соглашение к постоянному перемирию, сохраняются, — отметил арабский дипломат в беседе с The Times of Israel, добавив, что заявления Нетаньяху могут быть связаны и с внутриполитическим давлением на фоне голосования по роспуску коалиции, намеченного

    Как сообщает израильский телеканал Channel 12, президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора призвал Нетаньяху положить конец войне, подчеркнув, что дальнейшие атаки на иранские ядерные объекты недопустимы. По данным телеканала, Вашингтон видит завершение конфликта в Газе как необходимое условие для продвижения переговоров с Ираном и Саудовской Аравией.

    — Угроза силового сценария по Ирану должна сохраняться, — настаивал Нетаньяху, на что президент США ответил, что удар по Тегерану исключен до завершения переговоров.

    Официальный Тель-Авив ранее неоднократно заявлял, что боевые действия не прекратятся до полного освобождения всех заложников и разрушения военного потенциала ХАМАС.

    Палестинская группировка, в свою очередь, заявила о готовности отказаться от управления сектором Газа при условии формирования независимого технократического органа, но отказалась от разоружения.

    Ранее мы сообщали, что шестой раунд непрямых переговоров между Ираном и США пройдет в Маскате в воскресенье. Кроме того, во вторник Израиль нанес удары по порту Ходейда в Йемене.

    Теги:
    сектор Газа Палестина Палестино-израильский конфликт Ближний Восток Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке Израиль
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор
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