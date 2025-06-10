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    13:24, 10 Июнь 2025 | GMT +5

    Израиль нанес удар по порту Ходейда в Йемене

    Израильская армия подтвердила ракетный обстрел инфраструктуры в районе порта Ходейда, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Израиль нанес удар по порту Ходейда в Йемене и пригрозил морской и воздушной блокадой
    Фото: x.com / @khaberni

    Израильские военно-морские силы во вторник нанесли удар по находящемуся под контролем хуситов порту Ходейда на западном побережье Йемена. Об этом сообщается в заявлении Армии обороны Израиля, в котором уточняется, что мишенью стали объекты, используемые для переброски оружия.

    — Цель удара — нанести дальнейший урон военному потенциалу порта, который продолжает использоваться «террористами» для операций, — заявили в ЦАХАЛ. — Это очередной пример «циничного использования гражданской инфраструктуры в террористических целях».

    Накануне армия Израиля распространила предупреждения о необходимости эвакуировать три ключевых порта, контролируемых хуситами: Ходейду, Рас Ису и Салиф.

    По данным телеканала Al Masirah, близкого к йеменским хуситам, израильские ракеты поразили причалы порта. О пострадавших не сообщается. Удар был нанесен с моря, что, по утверждению израильских СМИ, стало первым подобным случаем с начала кампании против группировки в Йемене.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац подтвердил удары и пригрозил эскалацией в случае продолжения атак на территорию страны.

    — Я поздравляю ВМС Израиля с успешным ударом по порту Ходейда в Йемене. Длинная рука Израиля — и в воздухе, и на море — достигнет любого места. Мы предупредили «террористическую организацию хуситов»: если они продолжат обстрелы Израиля, то получат мощный ответ и окажутся под морской и воздушной блокадой, — заявил он в соцсети X. — Так мы поступили сегодня — и будем поступать так и в будущем.

    С начала войны в секторе Газа в октябре 2023 года йеменские хуситы неоднократно запускали ракеты и беспилотники по израильской территории, а также атаковали международные суда в Красном море, заявляя, что действуют в знак солидарности с палестинцами.

    Согласно оценкам израильской стороны, большинство из десятков выпущенных ракет и дронов либо были перехвачены, либо не долетели до цели. Последний снаряд, по сообщениям, упал в районе Красного моря в воскресенье.

    Ранее Израиль уже наносил авиаудары по объектам хуситов в Йемене. Новый удар, как подчеркивает ЦАХАЛ, стал частью продолжающейся кампании по ослаблению военного потенциала проиранских формирований в регионе.

    Ранее мы сообщали, что йеменские хуситы объявили о морской блокаде израильского порта Хайфа.

    Также читайте, кто такие хуситы.

    Теги:
    Мировые новости Израиль Йемен
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор
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