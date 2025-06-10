Израиль нанес удар по порту Ходейда в Йемене

Израильские военно-морские силы во вторник нанесли удар по находящемуся под контролем хуситов порту Ходейда на западном побережье Йемена. Об этом сообщается в заявлении Армии обороны Израиля, в котором уточняется, что мишенью стали объекты, используемые для переброски оружия.

— Цель удара — нанести дальнейший урон военному потенциалу порта, который продолжает использоваться «террористами» для операций, — заявили в ЦАХАЛ. — Это очередной пример «циничного использования гражданской инфраструктуры в террористических целях».

Накануне армия Израиля распространила предупреждения о необходимости эвакуировать три ключевых порта, контролируемых хуситами: Ходейду, Рас Ису и Салиф.

⚡️Footage from the Israeli bombing of Hodeida port in Yemen pic.twitter.com/mVnILwuZS9 — Middle East Observer (@ME_Observer_) May 5, 2025

По данным телеканала Al Masirah, близкого к йеменским хуситам, израильские ракеты поразили причалы порта. О пострадавших не сообщается. Удар был нанесен с моря, что, по утверждению израильских СМИ, стало первым подобным случаем с начала кампании против группировки в Йемене.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац подтвердил удары и пригрозил эскалацией в случае продолжения атак на территорию страны.

— Я поздравляю ВМС Израиля с успешным ударом по порту Ходейда в Йемене. Длинная рука Израиля — и в воздухе, и на море — достигнет любого места. Мы предупредили «террористическую организацию хуситов»: если они продолжат обстрелы Израиля, то получат мощный ответ и окажутся под морской и воздушной блокадой, — заявил он в соцсети X. — Так мы поступили сегодня — и будем поступать так и в будущем.

С начала войны в секторе Газа в октябре 2023 года йеменские хуситы неоднократно запускали ракеты и беспилотники по израильской территории, а также атаковали международные суда в Красном море, заявляя, что действуют в знак солидарности с палестинцами.

Согласно оценкам израильской стороны, большинство из десятков выпущенных ракет и дронов либо были перехвачены, либо не долетели до цели. Последний снаряд, по сообщениям, упал в районе Красного моря в воскресенье.

Ранее Израиль уже наносил авиаудары по объектам хуситов в Йемене. Новый удар, как подчеркивает ЦАХАЛ, стал частью продолжающейся кампании по ослаблению военного потенциала проиранских формирований в регионе.

Ранее мы сообщали, что йеменские хуситы объявили о морской блокаде израильского порта Хайфа.

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