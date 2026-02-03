Представлен новый эскиз стеклянного моста в Черном каньоне

Проект реализует ТОО ASK Capital. Общая стоимость строительства составляет 1,5 млрд тенге. Как сообщили в акимате региона, в период возведения объекта будет создано 120 временных рабочих мест, а после ввода моста в эксплуатацию — 58 постоянных. Срок реализации рассчитан на 2025–2026 годы. Ожидается, что после полного запуска туристический объект сможет принимать от 400 до 600 тысяч посетителей в год.

Фото: акимат Алматинской области

В 2024 году за счет средств районного бюджета в размере 57 млн тенге были выполнены работы по подведению электрических сетей. На сегодняшний день завершены земляные работы по подготовке и выравниванию строительной площадки под автопарковку и павильон. В настоящее время проектно-сметная документация проходит государственную экспертизу. После ее завершения планируется начало строительно-монтажных работ.

Фото: акимат Алматинской области

Напомним, о планах строительства подвесного стеклянного моста в Черном каньоне стало известно осенью 2024 года. Позже сообщалось, что проект будет реализован за счет средств частного инвестора.

Также были раскрыты технические характеристики объекта: длина моста составит 210 метров, ширина — два метра (с ограждениями — три метра).