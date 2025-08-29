Стеклянный мост в Черном каньоне: на какой стадии проект

По данным районного акимата, проект реализуется ТОО ASK Capital, а стоимость составляет 1,5 млрд тенге. Финансирование осуществляется исключительно за счет средств инвестора. На данный момент ведутся работы по выравниванию площадки под автопарковку.

— В 2024 году при поддержке акимата Алматинской области для развития туристической зоны «Черный каньон» из районного бюджета было выделено 57 млн тенге на проведение линии электропередачи. Сети уже введены в эксплуатацию, — сообщили в ведомстве.

О проекте рассказал и менеджер строительства подвесного стеклянного моста Манап Тагаев. По его словам, уникальное сооружение будет иметь длину 210 метров и ширину 2 метра (с ограждениями — 3 метра). Проект направлен на развитие внутреннего и внешнего туризма, а также на сохранение культурного наследия региона.

— Основа моста будет выполнена из прочного триплекс-стекла, а вся конструкция полностью сборная. То есть все элементы будут доставлены на место в готовом виде и смонтированы без сварочных работ. Проект реализуется исключительно на частные средства, а земельный участок под строительство был приобретен нашей компанией у частного лица, — отметил он.

Мост рассчитан на одновременное пребывание до 3 тысяч человек. Манап Тагаев подчеркнул, что объект спроектирован с учетом такой вместимости и нагрузки. Для удобства посетителей в каньоне будут оборудованы две смотровые площадки.

После прохождения моста туристов будет ждать целый комплекс развлечений. На противоположной стороне создадут туристическую зону с рестораном казахской национальной кухни, трассами для багги, квадроциклов и мотоциклов (эндуро), ипподромом для конных прогулок и игры «Кокпар». Для детей появится тематический парк, а для гостей — гостиничные домики и этно-аул из юрт, где можно будет познакомиться с традиционным бытом.

В ноябре прошлого года сообщалось, что в Черном каньоне Алматинской области будет построен подвесной стеклянный мост за 1,5 млрд тенге.