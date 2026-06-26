Представителям СМИ вручили ключи от квартир в Туркестанской области от имени Президента

В преддверии профессионального праздника представителям средств массовой информации Туркестанской области от имени Главы государства Касым-Жомарта Токаева были вручены ключи от новых квартир, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат региона.

В соответствии с поручением Президента в стране реализуется инициатива, направленная на улучшение социальных условий не только сотрудников республиканских СМИ, но и региональных журналистов. В рамках этой инициативы работники сферы массовой информации Туркестанской области стали обладателями собственного жилья.

Фото: акимат Туркестанской области

В ходе торжественной церемонии аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров от имени Главы государства вручил журналистам ключи от новых квартир и поздравил их с профессиональным праздником.

Фото: акимат Туркестанской области

Одним из получателей жилья в рамках поручения Президента стал телеоператор телеканала «24KZ» по Туркестанской области Ерболат Абишов. За многолетний добросовестный труд в сфере информации ему был вручен ключ от новой квартиры в городе Туркестане, полностью оснащённой необходимой мебелью.

Трудовую деятельность Ерболат Абишов начал в 2000 году на районном телеканале Казыгуртского района. Позже работал на областных и республиканских телеканалах. С 2012 года является телеоператором агентства «Хабар» по Туркестанской области, профессионально освещая важнейшие события общественной жизни региона и страны. Его многолетний опыт и преданность профессии пользуются заслуженным уважением среди коллег.

Вторая квартира была вручена ответственному секретарю общественно-политической районной газеты «Созақ үні» Созакского района Нурсултану Шертаеву. Выпускник факультета журналистики Казахского национального университета имени аль-Фараби, Нурсултан Шертаев уже 13 лет успешно работает в районном издании, регулярно освещая социально-экономическое развитие региона, общественную жизнь и государственные инициативы. В рамках президентской инициативы он получил собственное жильё в родном Созакском районе.

Поздравляя журналистов с профессиональным праздником, аким области Нуралхан Кушеров отметил, что Глава государства неизменно высоко ценит труд работников средств массовой информации.

Фото: акимат Туркестанской области

— Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев всегда высоко оценивает труд работников информационной сферы. Для нас большая честь сегодня от имени Главы государства вручить вам ключи от новых квартир. Это конкретная мера поддержки, направленная на улучшение социальных условий журналистов и признание их важной роли в обществе. Желаю вам дальнейших творческих успехов, плодотворной работы на благо страны, а вашим семьям — благополучия и процветания, — сказал аким области.

Стоит отметить, что по инициативе Главы государства в последние годы в Казахстане на системной основе реализуются меры социальной поддержки работников средств массовой информации. В этом году впервые принято решение предоставить жильё и региональным журналистам, что стало ярким свидетельством уважения к их труду и заботы государства о представителях информационной сферы.

Реализация данной инициативы не только способствует повышению социального благополучия журналистов, но и создаёт прочную основу для их дальнейшей профессиональной деятельности, позволяя ещё более качественно выполнять ответственную миссию во имя развития страны.