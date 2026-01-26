РУ
    15:49, 26 Январь 2026 | GMT +5

    Предприятие по переработке ТБО в Астане оштрафовали на 54 млн тенге за завышение цен

    Департаментом АЗРК по г. Астана при координации прокуратуры района Байконур г. Астана проведено расследование в сфере услуг по сортировке и переработке твердых бытовых отходов (ТБО), передает агентство Kazinform со ссылкой на АЗРК.

    Фото: АЗРК

    В деятельности ТОО «Astana Recycling Plant» выявлено установление монопольно высоких цен во втором полугодии 2023 года. В стоимость услуг необоснованно включались расходы, не связанные с их оказанием.

    По решению суда компания оштрафована на 54 млн тенге. На сегодня штраф уплачен в полном объёме.

    Ранее Агентство по защите и развитию конкуренции РК провело антимонопольные меры в отношении региональных аэропортов по фактам установления и поддержания монопольно высоких цен на авиатопливо.

    Теги:
    ТБО АЗРК Штрафы Мусор Переработка отходов Астана Экология
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
