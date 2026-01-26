Предприятие по переработке ТБО в Астане оштрафовали на 54 млн тенге за завышение цен

В деятельности ТОО «Astana Recycling Plant» выявлено установление монопольно высоких цен во втором полугодии 2023 года. В стоимость услуг необоснованно включались расходы, не связанные с их оказанием.

По решению суда компания оштрафована на 54 млн тенге. На сегодня штраф уплачен в полном объёме.

Ранее Агентство по защите и развитию конкуренции РК провело антимонопольные меры в отношении региональных аэропортов по фактам установления и поддержания монопольно высоких цен на авиатопливо.