    Аэропорты оштрафованы за завышение цен на авиатопливо — АЗРК

    Агентство по защите и развитию конкуренции РК провело антимонопольные меры в отношении региональных аэропортов по фактам установления и поддержания монопольно высоких цен на авиатопливо, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Аэропорт Костаная
    Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

    В Костанайской области по итогам расследования в отношении АО «Международный аэропорт «Костанай» им. Ахмета Байтурсынулы» судом назначены штраф и конфискация монопольного дохода на общую сумму 16,6 млн тенге, а также выдано предписание об устранении нарушений.

    Аналогичные меры приняты в отношении АО «Аэропорт «Коркыт Ата» в Кызылординской области: штраф 7,3 млн тенге и конфискация 2,5 млн тенге. В рамках исполнения предписания цена авиатоплива снижена с 780 000 до 533 750 тенге (без НДС).

