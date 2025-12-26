Аэропорты оштрафованы за завышение цен на авиатопливо — АЗРК

В Костанайской области по итогам расследования в отношении АО «Международный аэропорт «Костанай» им. Ахмета Байтурсынулы» судом назначены штраф и конфискация монопольного дохода на общую сумму 16,6 млн тенге, а также выдано предписание об устранении нарушений.

Аналогичные меры приняты в отношении АО «Аэропорт «Коркыт Ата» в Кызылординской области: штраф 7,3 млн тенге и конфискация 2,5 млн тенге. В рамках исполнения предписания цена авиатоплива снижена с 780 000 до 533 750 тенге (без НДС).

