АЗРК раскрыло детали расследования в отношении Kcell

Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по Алматы уточнил, что расследование проводится в связи с признаками злоупотребления доминирующим положением, запрещенного статьей 174 Предпринимательского кодекса РК.

— Согласно второму абзацу пункта 1 статьи 216 Предпринимательского кодекса РК, под расследованием понимаются мероприятия антимонопольного органа, направленные на сбор фактических данных, подтверждающих или опровергающих совершение нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции, — отметили в АЗРК.

В ведомстве собирают информацию, которая позволит подтвердить или опровергнуть факт нарушения. Более подробные данные обещают представить по итогам расследования.

Напомним, первое расследование в отношении Kcell началось еще в 2022 году — АЗРК усмотрело признаки поддержания монопольно высокой цены на услуги связи. Проверяемый период охватывал начало 2020-го по сентябрь 2022 года. Компания неоднократно оспаривала действия Агентства в судах: часть требований была отменена, однако в январе 2025 года расследование возобновилось.

6 марта 2025 года в отношении Kcell был составлен административный протокол за неполное предоставление информации. По итогам разбирательств жалобу Kcell на этот протокол оставили без удовлетворения, а Верховный суд отклонил ходатайство о пересмотре судебных актов.

Однако с 11 марта 2025 года АЗРК вновь приостановило расследование.

Расследование по признакам согласованных действий

Отдельно ведется проверка возможных согласованных действий Kcell с конкурентами по поддержанию цен. Первоначально расследование стартовало в декабре 2023 года, однако после ряда судебных разбирательств Верховный суд в апреле 2025 года отменил предыдущие решения и направил дело на новое рассмотрение. В июне Алматинский городской суд признал приказ АЗРК о начале расследования незаконным, однако решение пока не вступило в силу.

Спор с Mobile Telecom Service (Tele2/Altel)

Также отдельно рассматриваются финансовые претензии со стороны партнера Kcell — ТОО «Мобайл Телеком-Сервис», с которым оператор заключил договор о совместном использовании сети (MOCN).

В 2024 году МТС предъявил Kcell штрафы на сумму более 13 млрд тенге за неисполнение условий договора. Компании также уведомляли друг друга о «критических сбоях» в отдельных регионах и возможности выхода из сотрудничества.

В июне 2025 года стороны достигли соглашения: взаимные претензии по компенсациям и выходу из регионов были аннулированы. Спор по штрафам планируется урегулировать в течение полугода.

Кроме того, Kcell досрочно погасила кредит в размере 4 млрд тенге в октябре 2025 года.

Весной этого года заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Болат Самбетов отметил, что в последние годы от граждан все чаще поступают жалобы на повышение стоимости услуг мобильной связи. В связи с этим в АЗРК проводилась проверка в отношении трех крупных операторов — Kcell, Tele2 и Beeline.

Ранее в АО «Kcell» заявили, что компания ведет свою деятельность строго в рамках законодательства, соблюдая нормы антимонопольного регулирования и придерживаясь принципов добросовестной конкуренции.