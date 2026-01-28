Преамбула есть в конституциях многих стран — депутат Унзила Шапак

Депутат подчеркнула, что преамбула Конституции — это не просто вступление, а идеологическая и моральная основа документа.

— При принятии Конституции мы должны определить цели и задачи нашей страны, а также путь, выбранный для её будущего. Поэтому в преамбуле необходимо указать конечную цель принятия этого документа, показать нашу историко-культурную преемственность и национальную идентичность. Далее нужно закрепить основные принципы, которыми мы руководствуемся, — отметила Унзила Шапак.

Кроме того, Президент на недавно прошедшем Курултае подчеркнул, что на казахских землях исторически формировались государства, правопреемниками которых мы являемся. По его мнению, это должно быть ясно отражено в преамбуле Конституции.

— Преамбула есть во многих конституциях мира. Если обратиться к её истории, то после принятия первых законов в Римской империи в начале документа указывали, зачем был принят закон. В Конституции США, принятой в 1787 году, также есть преамбула. Аналогично преамбула присутствует в большинстве мировых конституций. Люди в первую очередь читают преамбулу и на её основе формируют представление о целях государства, — отметила депутат Мажилиса.

Фото: Jibek Joly

Члены комиссии предлагают включить в преамбулу Конституции Казахстана унитарный характер государства, нерушимость границ, целостность территории, а также принципы свободы, равенства, единства и ответственности.

Кроме того, в преамбуле планируется закрепить стремление к улучшению благосостояния населения через рациональное использование инноваций, а также ориентированность на образование, науку, культуру и национальный дух.

Также предполагается подчеркнуть важность бережного отношения к природе и высокую ответственность перед будущими поколениями.

— В нашей стране конституционные реформы начались в 2022 году. Сегодняшняя Конституционная реформа является продолжением этих преобразований. Особенно для построения Справедливого Казахстана принцип «Закон и порядок» должен оставаться действующим. Главный принцип, которому должны следовать граждане, это верховенство права. В рамках права закрепляются наши свободы, независимость и права. Конституция фиксирует верховенство права. Иными словами, это закон, который является договором между государством и народом. Если мы будем придерживаться принципа «Закон и порядок», мы сможем сохранить справедливость. Через преамбулу Конституция демонстрирует, что она является политико-правовым и программным документом, — подчеркнула Унзила Шапак.

Напомним, что 20 января на V заседании Национального курултая Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что преамбула Конституции будет переписана таким образом, чтобы она отражала наши национальные ценности.

Следующее заседание Комиссии по конституционным реформам состоится 28 января.