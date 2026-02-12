Правительство сложит полномочия перед новым Курултаем по проекту новой Конституции

Соответствующая норма закреплена в статье 69 раздела V «Правительство» проекта Основного закона.

Согласно документу, действующий состав Правительства продолжит работу до формирования нового представительного органа, после чего должен подать в отставку. Кроме того, Кабмин обязан подать в отставку в случае выражения Курултаем вотума недоверия. Президент рассматривает вопрос о принятии или отклонении отставки в течение десяти дней.

Проект также предусматривает, что Правительство или любой его член вправе самостоятельно заявить Президенту об отставке, если дальнейшее исполнение обязанностей становится невозможным.

Принятие отставки Премьер-министра влечет прекращение полномочий всего Правительства. В случае отклонения Глава государства может поручить Кабмину или его члену продолжить исполнение обязанностей.

Одновременно Президент сохраняет право по собственной инициативе прекратить полномочия Правительства или освободить от должности любого его члена.

Напомним, после вступления Основного закона в силу Президент объявит выборы в Курултай, которые должны пройти в течение двух месяцев.

12 февраля в Казахстане был опубликован проект новой Конституции, доработанный с учетом предложений граждан и экспертов.

Республиканский референдум по новой Конституции пройдет 15 марта 2026 года.