Пранк в метро Ташкента: полиция Алматы завела дело на казахстанскую блогершу
Полиция Алматы возбудила административное дело в отношении казахстанской блогерши Аружан Айбековой, опубликовавшей в социальных сетях видео с непристойным поведением в общественном месте, передает агентство Kazinform.
По данным департамента полиции, гражданка А., находясь в метро города Ташкент (Узбекистан), демонстративно приставала к пассажирам, фиксируя происходящее на видео и публикуя его в личных аккаунтах.
— По факту мелкого хулиганства в отношении нее возбуждено административное производство. Материалы направлены в суд для принятия решения, — сообщили в департаменте полиции Алматы.
В ведомстве также напомнили, что ранее девушка уже допускала аналогичное поведение, после чего с ней была проведена профилактическая беседа.
— Однако, как видно, должных выводов она не сделала. Подобные действия являются проявлением неуважения к общественной морали и нарушают установленные нормы поведения, — добавили в ДП.
Правоохранители напомнили, что любые формы аморального, провокационного или унижающего достоинство поведения в общественных местах недопустимы и влекут ответственность в соответствии с законом.
Ранее блогерша Аружан Айбекова подверглась критике в Китае за пранковые видео, снятые в Гуанчжоу.
Также в Алматы в полицию доставили блогера, высмеявшую слабослышащего водителя.