Пранк в метро Ташкента: полиция Алматы завела дело на казахстанскую блогершу

По данным департамента полиции, гражданка А., находясь в метро города Ташкент (Узбекистан), демонстративно приставала к пассажирам, фиксируя происходящее на видео и публикуя его в личных аккаунтах.

— По факту мелкого хулиганства в отношении нее возбуждено административное производство. Материалы направлены в суд для принятия решения, — сообщили в департаменте полиции Алматы.

В ведомстве также напомнили, что ранее девушка уже допускала аналогичное поведение, после чего с ней была проведена профилактическая беседа.

— Однако, как видно, должных выводов она не сделала. Подобные действия являются проявлением неуважения к общественной морали и нарушают установленные нормы поведения, — добавили в ДП.

Правоохранители напомнили, что любые формы аморального, провокационного или унижающего достоинство поведения в общественных местах недопустимы и влекут ответственность в соответствии с законом.

Ранее блогерша Аружан Айбекова подверглась критике в Китае за пранковые видео, снятые в Гуанчжоу.

Также в Алматы в полицию доставили блогера, высмеявшую слабослышащего водителя.