    16:33, 23 Октябрь 2025 | GMT +5

    Пранк в метро Ташкента: полиция Алматы завела дело на казахстанскую блогершу

    Полиция Алматы возбудила административное дело в отношении казахстанской блогерши Аружан Айбековой, опубликовавшей в социальных сетях видео с непристойным поведением в общественном месте, передает агентство Kazinform.

    Пранк в метро Ташкента: полиция Алматы завела дело на казахстанскую блогершу
    Фото: кадр из видео

    По данным департамента полиции, гражданка А., находясь в метро города Ташкент (Узбекистан), демонстративно приставала к пассажирам, фиксируя происходящее на видео и публикуя его в личных аккаунтах. 

    — По факту мелкого хулиганства в отношении нее возбуждено административное производство. Материалы направлены в суд для принятия решения, — сообщили в департаменте полиции Алматы.

    В ведомстве также напомнили, что ранее девушка уже допускала аналогичное поведение, после чего с ней была проведена профилактическая беседа.

    — Однако, как видно, должных выводов она не сделала. Подобные действия являются проявлением неуважения к общественной морали и нарушают установленные нормы поведения, — добавили в ДП.

    Правоохранители напомнили, что любые формы аморального, провокационного или унижающего достоинство поведения в общественных местах недопустимы и влекут ответственность в соответствии с законом.

    Ранее блогерша Аружан Айбекова подверглась критике в Китае за пранковые видео, снятые в Гуанчжоу. 

    Также в Алматы в полицию доставили блогера, высмеявшую слабослышащего водителя. 

