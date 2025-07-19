Казахстанского блогера раскритиковали в Китае за пранк

Как сообщило издание «Сяосян Ченбао», видео сняты на улицах Гуанчжоу Айбековой и ее командой. На них блогер, якобы незаметно для своей знакомой, брала у нее из кармана телефон, передавала случайному прохожему, и сразу же «разоблачала кражу». Еще на одном пранковом видео она «проверяла реакцию китайских мужчин».

Кадр из видео

Эти видео активно обсуждаются в китайском интернет-пространстве. Блогер, известный в социальной сети Weibo под ником «комиссар 1024» (1024专员) заявил корреспонденту агентства Kazinform:

— Мы не против пранков в общественных местах, но есть пределы для таких действий, не должно быть бесстыдства. Эти действия казахстанского блогера заставляют людей чувствовать себя дискомфортно.

В местном СМИ напомнили, как в июне двое китайских блогеров ради хайпа надели одежду больных людей, громко кричали в метро, прыгали и пугали пассажиров. Их действия были расценены как нарушение общественного порядка и создание негативного социального эффекта, за что блогерам назначили административное наказание.

Корреспонденты Kazinform пытались связаться с Аружан Айбековой, но не смогли. Известно, что блогер удалила те самые видео в Instagram, и написала, что «объяснит все после возвращения в страну».

Фото: instagram.com/ia_aruzhan

Ранее мы писали, что неудачный пранк обернулся арестом для блогеров в Астане.