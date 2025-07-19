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    17:29, 19 Июль 2025 | GMT +5

    Казахстанского блогера раскритиковали в Китае за пранк

    Казахстанский блогер Аружан Айбекова подверглась критике в Китае за пранковые видео, снятые в Гуанчжоу, передает агентство Kazinform.

    Қазақ блогерінің Қытайдағы пранк видеолары «өтпей қалды»
    Кадр из видео

    Как сообщило издание «Сяосян Ченбао», видео сняты на улицах Гуанчжоу Айбековой и ее командой. На них блогер, якобы незаметно для своей знакомой, брала у нее из кармана телефон, передавала случайному прохожему, и сразу же «разоблачала кражу». Еще на одном пранковом видео она «проверяла реакцию китайских мужчин».

    Қазақ блогерінің Қытайдағы пранк видеолары «өтпей қалды»
    Кадр из видео

    Эти видео активно обсуждаются в китайском интернет-пространстве. Блогер, известный в социальной сети Weibo под ником «комиссар 1024» (1024专员) заявил корреспонденту агентства Kazinform:

    — Мы не против пранков в общественных местах, но есть пределы для таких действий, не должно быть бесстыдства. Эти действия казахстанского блогера заставляют людей чувствовать себя дискомфортно. 

    В местном СМИ напомнили, как в июне двое китайских блогеров ради хайпа надели одежду больных людей, громко кричали в метро, прыгали и пугали пассажиров. Их действия были расценены как нарушение общественного порядка и создание негативного социального эффекта, за что блогерам назначили административное наказание.

    Корреспонденты Kazinform пытались связаться с Аружан Айбековой, но не смогли. Известно, что блогер удалила те самые видео в Instagram, и написала, что «объяснит все после возвращения в страну».

    Қазақ блогерінің Қытайдағы пранк видеолары «өтпей қалды»
    Фото: instagram.com/ia_aruzhan

    Ранее мы писали, что неудачный пранк обернулся арестом для блогеров в Астане.

    Теги:
    Соцсети Китай Блогеры
    Муратбек Макулбеков
    Муратбек Макулбеков
    Автор
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