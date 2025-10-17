В Алматы в полицию доставили блогера, высмеявшую слабослышащего водителя

Блогер из Алматы опубликовала ролик, как она едет в такси с водителем, у которого нарушен слух, поет и снимает все на камеру. Ролик вызвал широкий резонанс, вызвав волну критики и осуждения.

По мнению пользователей, она своим действием демонстрировала неуважение к водителю.

Позже девушка удалила ролик и публично извинилась. Она объяснила, что видео было снято по популярному тренду TikTok, и признала, что поступок был неуместным.

– Да, я сняла такое видео. Выложив его, я сразу осознала, что это оскорбительное видео, и мне было стыдно. Я никогда не закидывала контент, оскорбляющий тех или иных людей. И понимаю, насколько это был глупый поступок. После того как я выложила, кстати, его сразу успели скачать. И в этом видео я не оскорбляла водителя. Я не пыталась задеть его чувства, – написала она.

Ситуацию прокомментировали в департаменте полиции Алматы. Сообщается, что инцидент произошел 15 октября. Девушку доставили в отдел полиции, где с ней провели профилактическую и разъяснительную беседу.

– Сотрудниками управления полиции Алмалинского района личность автора видео установлена, она была доставлена в подразделение полиции. В отношении девушки проведена профилактическая и праворазъяснительная беседа, направленная на недопущение подобных действий впредь. Она признала свою вину и выразила раскаяние, – отметили в ДП Алматы.

Полиция призвала пользователей социальных сетей ответственно относиться к публикуемому контенту и соблюдать нормы этики, морали и взаимного уважения в обществе.

