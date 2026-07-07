Пожизненный срок за убийство женщин предлагают ввести в Кыргызстане
В Кыргызстане предлагают ввести уголовное наказание за фемицид, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.
Соответствующий проект закона вынесен на общественное обсуждение.
Законопроект предлагает добавить в Уголовный кодекс КР новую статью «Убийство женщины (фемицид)», под действие которой попадают четыре категории преступлений:
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убийство женщины по мотивам гендерной дискриминации;
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убийство женщины, находящейся в состоянии беременности;
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убийство, сопряженное с изнасилованием или насильственным удовлетворением половой страсти в иных формах;
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доведение женщины или склонение ее к самоубийству, повлекшее смерть.
За указанные особо тяжкие преступления предлагается применять наказаниев виде пожизненного лишения свободы с обязательной конфискацией имущества. При этом амнистия не распростраяняется на осужденных по этой статье.
Ранее сообщалось, что в стране предлагают ввести уголовную ответственность за сталкинг и ужесточить наказания за домогательства в общественных местах.
Мы также писали о том, что в Кыргызстане внедрен электронный мониторинг семейных агрессоров.
Напомним, в октябре 2025 года в Кыргызстане подписан закон, предусматривающий ужесточение наказания за правонарушения, связанные с семейным насилием.