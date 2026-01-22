Электронный мониторинг семейных агрессоров внедрен в Кыргызстане

По данным чиновника, в январе 2026 года впервые стали применяться охранные ордера в усиленном формате с использованием электронных браслетов и мобильного контроля.

В рамках плотного проекта в Октябрьском районе Бишкека 15 граждан обязали носить электронные браслеты или мобильные приложения на срок от 20 дней до 3 месяцев. Браслеты интегрированы с системой GPS, семейным агрессорам необходимо регулярно идентифицироваться по Face ID.

Механизм электронного мониторинга со следующей недели будет применяться при первичных временных охранных ордерах. Практику планируют распространить по другим районам столицы с последующим применением по всей территории страны.

Напомним, в октябре 2025 года в Кыргызстане подписан закон, предусматривающий ужесточение наказания за правонарушения, связанные с семейным насилием.