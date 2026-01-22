РУ
    Электронный мониторинг семейных агрессоров внедрен в Кыргызстане

    В Бишкеке для защиты пострадавших от семейного насилия к 15 агрессорам начали применять электронные браслеты. Об этом в соцсетях сообщил министр юстиции Кыргызстана Аяз Баетов, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Электронный мониторинг семейных агрессоров внедрен в Кыргызстане
    Фото: Минюст КР

    По данным чиновника, в январе 2026 года впервые стали применяться охранные ордера в усиленном формате с использованием электронных браслетов и мобильного контроля.

    В рамках плотного проекта в Октябрьском районе Бишкека 15 граждан обязали носить электронные браслеты или мобильные приложения на срок от 20 дней до 3 месяцев. Браслеты интегрированы с системой GPS, семейным агрессорам необходимо регулярно идентифицироваться по Face ID.

    Механизм электронного мониторинга со следующей недели будет применяться при первичных временных охранных ордерах. Практику планируют распространить по другим районам столицы с последующим применением по всей территории страны.

    Напомним, в октябре 2025 года в Кыргызстане подписан закон, предусматривающий ужесточение наказания за правонарушения, связанные с семейным насилием.

    Гульмира Абдрахманова
