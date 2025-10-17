Кыргызстан усиливает меры борьбы с семейным насилием

Закон принят Жогорку Кенешем КР 11 сентября 2025 года.

Вносимыми поправками в Кодекс о правонарушениях и Закон «Об охране и защите от семейного насилия» предлагаются следующие изменения:

увеличивается срок ареста с 7 до 14 суток;

вводится запрет и (или) ограничения с электронным наблюдением, применяемые за совершение правонарушений, связанные с семейным насилием, назначаемые судом на срок до 3 месяцев;

статья 70 «Семейное насилие» дополняется понятием «преследование»;

за уклонение лица, совершившего правонарушение, связанного с семейным насилием от прохождения коррекционной программы, либо установленных запретов и (или) ограничений с электронным наблюдением устанавливается взыскание в виде применения ареста от 7 до 14 суток;

органы внутренних дел наделяются полномочиями по проведению оценки рисков по каждому уведомлению о семейном насилии.

Напомним, ранее в Кыргызстане на общественное обсуждение вынесли поправки о введении в стране смертной казни за изнасилование детей и убийство женщин, сопряженное с изнасилованием.