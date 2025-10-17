РУ
    16:42, 17 Октябрь 2025 | GMT +5

    Кыргызстан усиливает меры борьбы с семейным насилием

    Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон, предусматривающий ужесточение наказания за правонарушения, связанные с семейным насилием, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Кыргызстан усиливает меры борьбы с семейным насилием
    Фото: pixabay

    Закон принят Жогорку Кенешем КР 11 сентября 2025 года.

    Вносимыми поправками в Кодекс о правонарушениях и Закон «Об охране и защите от семейного насилия» предлагаются следующие изменения:

    • увеличивается срок ареста с 7 до 14 суток;
    • вводится запрет и (или) ограничения с электронным наблюдением, применяемые за совершение правонарушений, связанные с семейным насилием, назначаемые судом на срок до 3 месяцев;
    • статья 70 «Семейное насилие» дополняется понятием «преследование»;
    • за уклонение лица, совершившего правонарушение, связанного с семейным насилием от прохождения коррекционной программы, либо установленных запретов и (или) ограничений с электронным наблюдением устанавливается взыскание в виде применения ареста от 7 до 14 суток;
    • органы внутренних дел наделяются полномочиями по проведению оценки рисков по каждому уведомлению о семейном насилии.

    Напомним, ранее в Кыргызстане на общественное обсуждение вынесли поправки о введении в стране смертной казни за изнасилование детей и убийство женщин, сопряженное с изнасилованием.

