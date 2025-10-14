Поправки о введении в Кыргызстане смертной казни вынесли на общественное обсуждение

Соответствующий проект закона вынесен на общественное обсуждение.

В стране отмечается ежегодный рост особо тяжких преступлений, связанных с насилием над детьми и женщинами.

— Официальная статистика не отражает полную картину изнасилований детей. Сложность ведения статистики по преступлениям сексуального характера в отношении детей и женщин обусловлена тем, что родители, дети и женщины скрывают подобные преступления. Из-за боязни огласки такого рода преступлений, родственники потерпевших стараются скрыть факт насилия, нанося тем самым непоправимый психологический урон детям. Насильники, чувствуя свою безнаказанность, через некоторое время продолжают совершать насильственные действия против других детей. Особо тяжкие преступления, связанные с насилием над детьми и женщинами за последние несколько лет, вынудили общество всерьез задуматься о возврате исключительной меры наказания — смертной казни, — отметили инициаторы.

Согласно поправкам, МИД поручено депонировать грамоту об утрате силы закона «О присоединении Кыргызской Республики ко Второму Факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленному на отмену смертной казни».

В случае принятия закона «О внесении изменения в Конституцию КР» референдумом на рассмотрение Жогорку Кенеша будут внесены проекты законодательных актов о внесении изменений в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и Уголовно-исполнительный кодекс Кыргызской Республики.

Напомним, в Кыргызстане после резонансного убийства с изнасилованием несовершеннолетней девушки, президент Садыр Жапаров поручил ввести смертную казнь за изнасилование детей, а также изнасилование с убийством женщин.

