Кыргызстан намерен ввести штрафы и лишение свободы за сталкинг

В Кыргызстане предлагают ввести уголовную ответственность за сталкинг, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

Соответствующий законопроект разработан депутатами Жогорку Кенеша и вынесен на общественное обсуждение.

Отмечается, что в действующем законодательстве страны отсутствует самостоятельный состав преступления, охватывающий систематическое преследование лица вопреки его воле.

Согласно поправкам, впервые в уголовное законодательство вводится понятие «сталкинг» и устанавливается уголовная ответственность за него. В частности:

за сталкинг, то есть незаконное преследование лица, сопровождающееся установлением контакта или выслеживанием лица вопреки его воли, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий, включая интернет, не сопряженное с физическим насилием, повлекшее нарушение конституционных прав и свобод человека, причиняющее ему физические или моральные страдания, либо наносящее материальный ущерб — предусмотрено ограничение свободы от 6 месяцев до 1 года или штраф от 20 тыс. до 50 тыс. сомов (от 106 тыс. до 264 тыс. тенге);

за сталкинг, повлекший значительный материальный ущерб, либо совершенный в отношении ребенка в возрасте от 14 до 18 лет или беременной женщины — ограничение свободы сроком от 1 до 3 лет, штраф от 50 тыс. до 100 тыс. сомов (от 264 тыс. до 529 тыс. тенге), либо лишением свободы на срок до 1 года;

за сталкинг, совершенный в отношении ребенка не достигшего 14 лет или по найму, а также с использованием должностного положения — вводится наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в июле 2025 года в Казахстане в Уголовный кодекс введена статья за сталкинг.

Мы также писали о том, что в Кыргызстане внедрен электронный мониторинг семейных агрессоров.