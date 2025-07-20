Новая статья в Уголовном кодексе Казахстана: спасет ли она от сталкинга?

Преследование или запугивание: что такое сталкинг

Несмотря на то, что термин появился недавно, само явление известно давно. Если кто-то систематически беспокоит человека звонками, поджидает у двери, следит за ним в социальных сетях — это считается сталкингом. К подобным действиям также относится психологическое давление, выражающееся в запугивании и угрозах. Проще говоря, все, что пугает жертву, нарушает ее душевное спокойствие и наносит эмоциональный вред, подпадает под определение сталкинга.

Если обратить внимание, подобные случаи чаще всего происходят между молодыми людьми, состоявшими в романтических отношениях, а также в семьях, прошедших через развод. После расставания многие мужчины продолжают контролировать жизнь своих бывших жен, прибегая к различным формам преследования. Бывает, что несмотря на отказ, молодой человек не оставляет попыток добиться расположения девушки и начинает навязчиво следить за ней. Общество часто расценивало подобные действия как проявление «обычной ревности» или «молодежного максимализма», и такие случаи нередко оставались без последствий. Однако впоследствии стало ясно: безразличие к таким ситуациям может привести к трагедии.

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Нельзя утверждать, что сталкинг присущ исключительно мужчинам, но все же подавляющее большинство жертв — женщины. Согласно данным Европейского института по вопросам гендерного равенства, каждая 10 женщина сталкивается со сталкингом. Из-за постоянного контроля и слежки у людей значительно ухудшается психическое состояние. Примеры этому можно встретить в социальных сетях — их тысячи. К сожалению, в Казахстане зарегистрировано множество случаев, когда девушки совершали самоубийство, не выдержав давления со стороны мужа или партнера.

В последние годы в стране были приняты специальные законы, направленные на борьбу с бытовым насилием и защиту женщин и детей. После общественного резонанса, вызванного этой темой, требования к защите пострадавших и контроль со стороны государственных органов усилились. Одним из наиболее острых и актуальных запросов общества в последнее время стало ужесточение ответственности за сталкинг.

Какая статья была добавлена?

Ранее сталкинг в Казахстане воспринимался как семейный конфликт или бытовая ссора. В законодательстве не было не только статьи, но даже определения этого понятия. Соответственно, правовая ответственность была весьма размыта. Возбуждение уголовного дела происходило по той статье, которая более или менее подходила к описываемому случаю. Большинство жалоб рассматривались по таким статьям Уголовного кодекса, как «Нарушение неприкосновенности частной жизни», «Угроза» и другим схожим пунктам.

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Например, существует одна из форм сталкинга - киберсталкинг, то есть слежка и шантаж в виртуальном пространстве. Если человек угрожает жертве тем, что обнародует ее личные данные, он может быть привлечен к ответственности сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. Согласно статье 115 УК РК, за действия, представляющие угрозу и потенциально способные привести к смерти, предусмотрен штраф в размере 120 МРП или арест сроком до 30 суток. В то же время, по статье 147 УК РК за нарушение неприкосновенности частной жизни обвиняемый может быть оштрафован на 5 000 МРП либо приговорен к лишению свободы сроком до 3 лет. И это — все, что до недавнего времени предусматривалось законом. То есть, до сих пор не существовало отдельной статьи, которая рассматривала бы сталкинг как самостоятельное уголовное преступление.

Что изменится теперь? Где искать определение сталкинга в подписанном на днях Президентом в Уголовном кодексе? Постараемся найти ответ на этот вопрос.

В Уголовный кодекс была введена новая статья 115-1, объединяющая действия, подпадающие под понятие сталкинга.

С юридической точки зрения, в эту категорию входят следующие формы поведения:

Установление контакта с человеком без его согласия;

Совершение действий, не сопряженных с насилием, но наносящих значительный вред;

Слежение за человеком;

Преследование в любой форме будет наказываться по статье 115-1.

Таким образом, если человек ощущает, что за ним кто-то следит, он имеет полное право обратиться за защитой и предотвратить угрозу, опираясь на положения этой статьи.

По словам сотрудников правоохранительных органов, при возникновении подозрения на сталкинг необходимо как можно раньше начать собирать доказательства. К таким доказательствам могут относиться: переписка между сторонами (в мессенджерах, социальных сетях и т. д.), публикации и записи в соцсетях, сообщения, скриншоты, голосовые сообщения, аудио- и видеозаписи, подтверждающие факт преследования.

Необходимо понимать: переписка в мессенджерах обладает юридической силой, и ее можно использовать в качестве доказательства.

Скриншоты из социальных сетей, видео с непрерывными телефонными звонками со стороны сталкера — все это может быть представлено в суде в качестве улик.

Сталкинг не относится к категории тяжких преступлений

По словам директора департамента законодательства в сфере общественного порядка Министерства юстиции РК Думана Сулейменова — отсутствие отдельной статьи в Уголовном кодексе до сих пор способствовало росту числа жертв сталкинга.

— Сталкинг — это незаконное и навязчивое преследование человека, которое представляет серьезную угрозу для общества. Такое поведение оказывает глубокое психологическое давление на жертву, вызывая тревожность, страх, чувство незащищенности. Часто такие действия сопровождаются угрозами, оскорблениями, моральным унижением. Именно поэтому назрела необходимость введения в Уголовный кодекс отдельной статьи, предусматривающей ответственность за такие формы поведения. Сталкинг может привести к физическому насилию, актам агрессии, причинению имущественного ущерба. Поэтому введение ответственности за преследование даже в рамках семейных и бытовых отношений поможет эффективнее защищать пострадавших, — сказал представитель Минюста.

Однако цель новой статьи заключается не столько в жестком наказании, сколько в предупреждении потенциальной угрозы.

Изменение направлено на повышение ответственности общества и работает как предупреждающая мера: теперь сталкинг закреплен в законе и подлежит наказанию.

Тем не менее, даже с введением этой статьи сталкинг не считается тяжким уголовным преступлением.

По мнению депутата Мажилиса Абзала Куспана, включать сталкинг сразу в категорию тяжких или особо тяжких преступлений неправомерно.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

— При разработке законопроекта мы старались придерживаться максимально объективного подхода. В результате человек, совершивший действия вроде преследования или запугивания, может быть оштрафован, но к аресту это не приведет. Наша цель — не сажать людей в тюрьму, а предотвратить тяжкие преступления, к которым может привести сталкинг. Мы также должны провести широкую информационно-разъяснительную работу, так как многие граждане могут не знать, что теперь такие действия подпадают под уголовную ответственность. В целом, в вопросах уголовного наказания мы обязаны соблюдать максимальную осторожность, — сказал депутат.

В мире применяются разные подходы к борьбе со сталкингом. Например, в США и Великобритании сталкинг — это уголовное преступление, за которое предусмотрена серьезная ответственность. В Германии и Канаде сталкинг отнесен к категории тяжких преступлений.

Казахстанские эксперты в целом одобряют введение отдельной статьи в Уголовный кодекс, но также поддерживают решение не относить сталкинг к особо тяжким преступлениям. По их мнению, это решение основано на реалиях современного общества, с учетом его психологических и социальных характеристик. Главное — это то, что теперь в законе четко прописано наказание, и есть надежда, что осознание неотвратимости ответственности остановит потенциальных преследователей.