Домогательства в общественных местах могут стать уголовно наказуемыми в Кыргызстане

В Кыргызстане предлагают ввести ответственность в виде штрафа и лишения свободы за домогательства в общественных местах, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

Соответствующий проект закона вынесен на общественное обсуждение.

Инициатива направлена на устранение существующих пробелов в законодательстве, поскольку в стране нет четкого механизма наказания за действия сексуального характера, совершаемые без согласия другого лица в общественных местах, выраженные в нежелательных прикосновениях, непристойном физическом контакте, демонстрации половых органов, преследовании либо иных действиях, нарушающие достоинство другого лица и создающие для него запугивающую, враждебную, унижающую или оскорбительную обстановку.

Согласно документу, за первичное совершение нарушения предусмотрен штраф для физических лиц в размере 20 тысяч сомов (свыше 107 тыс. тенге) либо арест от 3 до 7 суток.

За повторные сексуальные действия в течении одного годанаказывается лишением свободы на срок от 2 до 4 лет.

Отмечается, что предлагаемые нормы не затрагивают преступления в отношении детей младше 16 лет, ответственность за которые предусмотрена действующей статьей Уголовного кодекса КР.

Ранее сообщалось, что в стране предлагают ввести уголовную ответственность за сталкинг.

Напомним, что в Кыргызстане внедрен электронный мониторинг семейных агрессоров.