Пожизненный срок и версия о взаимных чувствах: прения по делу Нурай Серикбай

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Шымкента завершились прения сторон по делу об убийстве 21-летней Нурай Серикбай. Представители потерпевшей стороны попросили приговорить Шерхана Аймахана к пожизненному лишению свободы, защита изложила свою версию произошедшего, передает корреспондент Kazinform.

В прениях выступили адвокаты семьи Нурай Серикбай Аянхан Омаров и Мухаммеджан Ахметов. Они заявили, что исследованные в суде доказательства, видеозаписи и экспертные заключения, по их мнению, подтверждают обвинение по эпизодам принуждения к браку, сталкинга и убийства с особой жестокостью. Адвокат Аянхан Омаров напомнил, что на теле Нурай было установлено 35 ножевых ранений, девять из которых были проникающими.

Фото: Татьяна Корякина / Kazinform

— Мы не можем говорить только о том, что погиб один человек. Нурай не успела окончить университет, реализовать свои планы, продолжить учебу, создать семью. Для ее родителей и братьев это потеря, которую невозможно восполнить никакой компенсацией, — сказал Аянхан Омаров.

Потерпевшая сторона также вновь указала на обстоятельства событий октября 2025 года, когда Нурай оказалась в доме семьи Аймахана после поездки из Алматы в Шымкент. По версии представителей семьи, девушка не намеревалась вступать в брак добровольно, последующие обращения в полицию не привели к мерам, которые могли бы остановить дальнейшее преследование.

Фото: Татьяна Корякина / Kazinform

Аянхан Омаров сослался на исследованную в суде видеозапись из полиции, где Нурай говорила, что пришла добровольно. Ранее эксперты пришли к выводу, что ее речь на записи носила заранее подготовленный характер.

По словам адвоката, после этих событий контакты Аймахана с Нурай не прекратились. Потерпевшая сторона считает, что речь шла о продолжающемся сталкинге и попытках связаться с девушкой через ее знакомых и новые номера телефонов.

Говоря о событиях 11 января, адвокаты потерпевшей стороны заявили, что подсудимый пришел на встречу с двумя ножами и после первых ударов не остановился.

— Судебно-медицинская экспертиза установила 35 ножевых ранений. Судмедэксперт Жанболат Пернебеков показал их расположение на анатомическом манекене. Девять ранений были нанесены в грудную и брюшную полости, — отметил Мухаммеджан Ахметов.

Потерпевшая сторона не согласилась с доводами защиты о возможном влиянии психического состояния подсудимого на его действия. В суде ранее были исследованы заключения психиатра и психолога, согласно которым Аймахан мог осознавать характер и общественную опасность своих действий, а состояние физиологического аффекта не подтвердилось.

Фото: Татьяна Корякина / Kazinform

В завершение выступления адвокаты попросили признать Шерхана Аймахана виновным по предъявленным статьям и назначить ему самое строгое наказание.

— С учетом исследованных доказательств, последовательности событий, принуждения к браку, длительного сталкинга и убийства с особой жестокостью просим назначить Шерхану Аймахану пожизненное лишение свободы, — заявил Аянхан Омаров.

Потерпевшая сторона также настаивает на полном удовлетворении гражданского иска. Материальный ущерб заявлен в размере 15 млн 739 тыс. 65 теңге, моральный вред — 10 млрд теңге.

Отец погибшей Бауыржан Сагынбек поддержал требование о пожизненном лишении свободы.

— Никакое наказание не вернет Нурай. Перед судом стоит задача дать произошедшему справедливую оценку. Мы хотели, чтобы дочь сама выбрала свою жизнь и была счастлива. Она окончила школу с золотой медалью, поступила на грант в KazGASA, мечтала учиться дальше. Теперь этого будущего нет, — сказал он.

По словам отца, семья не согласна с характеристикой Нурай, которую дает сторона защиты.

— Я свою дочь знаю хорошо. Когда слушаю, что говорят адвокаты и подсудимый, я ее просто не узнаю. Такое ощущение, будто речь идет совсем о другой девушке. Это ваши версии. Моя дочь никому ничего не была обязана, даже мне. Я всегда уважал ее выбор. Но она не была человеком, который принимает серьезные решения необдуманно, она всегда советовалась с семьей. Такие вопросы, как замужество, не решаются где-то в дороге или в машине. Если бы она действительно собиралась выйти замуж, она бы не приехала просто в спортивной одежде. Я еще раз повторю: я хорошо знаю свою дочь, — сказал Бауыржан Сагынбек.

Защита оспорила часть обвинения

После потерпевшей стороны выступили адвокаты Шерхана Аймахана Есболат Курманбаев и Серик Абдиев. Они зачитали фрагменты личной переписки между Аймаханом и Серикбай из материалов уголовного дела до событий 5 октября 2025 года, когда Аймахан привез девушку из Алматы в Шымкент, утверждая, что между молодыми людьми были романтические отношения.

Защита также не согласилась с квалификацией эпизода, связанного с принуждением к браку. Адвокаты обратили внимание на видеозаписи и утверждали, что на них не видно физического сопротивления со стороны Нурай при входе в дом.

— В материалах дела имеются заключения экспертов, изучивших переписку. Девушка писала ему «скучаю», «жаным», они обсуждали будущее и совместную жизнь. 5 октября, когда ее привезли в дом подсудимого, на видеозаписях видно, что она улыбалась, добровольно прошла в дом и соблюла обряд «отқа май құю». Никакого физического насилия или удерживания не было, ее телефон находился при ней. Эти материалы относятся к периоду до 5 октября. Мы считаем, что они подтверждают наличие близкого общения между Нурай и Шерханом до произошедших затем событий, — заявил адвокат Серик Абдиев.

Отдельно защита остановилась на событиях в Каратауском районном управлении полиции. По версии адвокатов подсудимого, до гибели девушки решение по обращениям, связанным с эпизодом 5 октября, не было оспорено в установленном порядке. Адвокаты также продолжили настаивать на своих доводах относительно полноты следственных действий и оценки отдельных доказательств.

После завершения прений сторон и короткого перерыва подсудимый Шерхан Аймахан выступил перед судом с последним словом.

Ранее государственный обвинитель Мадияр Абилкасимов запросил для Шерхана Аймахана пожизненный срок с отбыванием наказания в учреждении чрезвычайной безопасности.

По версии следствия, в октябре 2025 года Шерхан Аймахан попытался принудить Нурай Серикбай к браку, организовав ее похищение по обряду «алып қашу». После того как девушку забрали домой родители, подсудимый продолжил ее преследовать.

11 января этого года Аймахан нанес Нурай 35 ножевых ранений. Подсудимому предъявлены обвинения по статьям об убийстве с особой жестокостью, сталкинге и принуждении к вступлению в брак.