Пожары во Франции и Испании: эвакуированы 300 тысяч человек

Число жителей Франции и Испании, эвакуированных из-за лесных пожаров, продолжает стремительно расти и уже значительно превысило 300 тысяч человек. К тушению пожаров во Франции привлечены в том числе военные, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

Число жителей Франции и Испании, эвакуированных из-за вышедших из-под контроля лесных пожаров, значительно превысило 300 тысяч человек. Об этом в воскресенье, 26 июля, сообщило французское агентство AFP. Для сравнения: еще накануне заявлялось об эвакуации в обеих странах более 250 тысяч человек.

Во Франции эвакуировали 250 тысяч человек

Пожары уже несколько дней бушуют на юго-западе Франции, основные очаги — в департаменте Жиронда с административным центром Бордо. Власти называют возгорания там «чрезвычайно интенсивными и непредсказуемыми». В регионе уже уничтожено не менее 240 домов, однако мэр Бордо убежден, что эвакуация города не потребуется. Более того, там сейчас размещены тысячи вывезенных из других населенных пунктов людей.

В Национальной федерации пожарных Франции (FNSPF) заявили, что ситуация усугубляется образованием над пожарами пирокумулонимбусов — грозовых облаков, порождаемых экстремальными возгораниями в лесах. Например, они способны создавать собственные порывы ветра и вызывать молнии, которые приводят к новым пожарам.

Для борьбы со стихией в регион привлечены около 2,5 тысячи пожарных, 1,5 тысячи военнослужащих и 1,2 тысячи полицейских.

В Испании эвакуировали около 75 тысяч человек

В Испании основные пожары происходят в центральных регионах страны, под Мадридом. Оттуда, из других центральных провинций Авила и Толедо, а также из расположенного на восточном побережье Кастельона эвакуировали около 75 тысяч человек.

Причем пожары на востоке страны, в районе Валенсии, разгорелись с новой силой только в выходные. На этот регион приходится 15 тысяч эвакуированных.

В ликвидации пожаров помогают другие европейские страны

Для борьбы со стихией другие страны Евросоюза направляют Франции и Испании пожарные расчеты, авиацию и спецтехнику. К примеру, Франция ожидает прибытия двух противопожарных самолетов из Хорватии, еще двух самолетов из Португалии, а также двух тяжелых вертолетов Black Hawk из Чехии и Словакии.

А власти Италии сообщили, что направили в Испанию два самолета-амфибии Canadair, предназначенные для тушения пожаров с воздуха. Прибытия еще двух таких самолетов Мадрид ожидал из Греции. Испания также использует авиатехнику из Нидерландов и Португалии.