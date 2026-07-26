Более 250 тысяч человек во Франции и Испании вынуждены покинуть свои дома из-за пожаров

Пожарные на юго-западе Франции пытаются остановить распространение лесных пожаров: сильный ветер гонит огонь в сторону Бордо, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

По словам представителя властей, до момента, когда пожар будет взят под контроль, «еще очень далеко».

Более 250 тысяч человек во Франции и Испании были вынуждены покинуть свои дома из-за пожаров, которые продолжаются уже несколько дней. Сильный ветер и высокая температура осложняют работу пожарных. Ночью власти распорядились эвакуировать жителей семи населенных пунктов к западу от Бордо.

В Испании в настоящий момент пожарные борются с огнем в окрестностях Мадрида, в стране объявлено чрезвычайное положение.

Премьер-министр Испании Педро Санчес признал, что страну ждут «сложные времена».

Тем временем власти Валенсии подтвердили, что в результате пожара погиб мужчина около 70 лет, он был найден пожарными мертвым в своей машине во время тушения огня в овраге Сальт-де-л’Айгуа в Манисесе, сообщают местные СМИ.

Во Франции из юго-западных регионов Жиронда и Ланды эвакуированы около 200 тысяч человек.

Французские власти привлекли к борьбе с пожарами военных. Дополнительные армейские подразделения направлены на помощь пожарным: они расчищают растительность и создают противопожарные полосы, чтобы сдержать распространение огня.

Ранее лесной пожар на юго-западе Франции вынудил власти полностью эвакуировать полуостров Кап-Ферре — один из самых популярных курортов страны. Стихия уже уничтожила десятки домов.