Пожар в цехе по производству пластика ликвидировали в Алматинской области

В Талгарском районе Алматинской области, на Кульджинском тракте, сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в цехе по производству пластиковых изделий, передает агентство Kazinform.

Как сообщает МЧС, на месте пожара был создан оперативный штаб пожаротушения.

— Для тушения пожара была организована бесперебойная подача воды. Работы велись на трех боевых участках, на тушение было подано шесть водяных стволов, — сообщает ведомство.

Отмечается, что тушение осложнялось высокой горючей нагрузкой, быстрым распространением огня и обрушением стен.

— Пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается, — добавили в МЧС.

Напомним, сегодня в Алматы также произошел пожар в квартире многоэтажного дома, в результате которого женщина была госпитализирована.