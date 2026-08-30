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    Пожар в цехе по производству пластика ликвидировали в Алматинской области

    В Талгарском районе Алматинской области, на Кульджинском тракте, сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в цехе по производству пластиковых изделий, передает агентство Kazinform.

    Пожар в цехе по производству пластика ликвидировали в Алматинской области
    Кадр из видео

    Как сообщает МЧС, на месте пожара был создан оперативный штаб пожаротушения.

    — Для тушения пожара была организована бесперебойная подача воды. Работы велись на трех боевых участках, на тушение было подано шесть водяных стволов, — сообщает ведомство.

    Отмечается, что тушение осложнялось высокой горючей нагрузкой, быстрым распространением огня и обрушением стен.

    — Пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается, — добавили в МЧС.

    Напомним, сегодня в Алматы также произошел пожар в квартире многоэтажного дома, в результате которого женщина была госпитализирована.

    МЧС Пожар Алматинская область
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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