Пожар в многоэтажке в Алматы: госпитализирована женщина

Пожар произошел в квартире многоэтажного дома в Бостандыкском районе Алматы, в результате которого женщина госпитализирована, передает корреспондент агентства Kazinform.

Сообщение о возгорании на улице Мынбаева поступило на пульт «112» сегодня.

По предварительным данным, пожар начался на балконе квартиры на втором этаже. В дальнейшем огонь распространился на пристроенный овощной киоск и балкон квартиры на третьем этаже.

Силами подразделений МЧС возгорание локализовали и полностью ликвидировали.

Из квартиры на втором этаже в медицинское учреждение госпитализирована женщина 1959 года рождения.

Обстоятельства и причина пожара устанавливаются.

Ранее в Алматы произошел пожар в 13-этажном жилом комплексе на улице Ади Шарипова. В результате возгорания погибла женщина.