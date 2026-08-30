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    Пожар в многоэтажке в Алматы: госпитализирована женщина

    Пожар произошел в квартире многоэтажного дома в Бостандыкском районе Алматы, в результате которого женщина госпитализирована, передает корреспондент агентства Kazinform.

    пожарные
    Фото: ДЧС Астаны

    Сообщение о возгорании на улице Мынбаева поступило на пульт «112» сегодня.

    По предварительным данным, пожар начался на балконе квартиры на втором этаже. В дальнейшем огонь распространился на пристроенный овощной киоск и балкон квартиры на третьем этаже.

    Силами подразделений МЧС возгорание локализовали и полностью ликвидировали.

    Из квартиры на втором этаже в медицинское учреждение госпитализирована женщина 1959 года рождения.

    Обстоятельства и причина пожара устанавливаются.

    Ранее в Алматы произошел пожар в 13-этажном жилом комплексе на улице Ади Шарипова. В результате возгорания погибла женщина. 

    ДЧС Пожар Происшествия, ЧС Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор