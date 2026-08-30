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    Цех по производству пластиковых изделий загорелся близ Алматы

    Пожар произошел в цехе по производству пластиковых изделий на Кульджинском тракте в Талгарском районе Алматинской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Цех по производству пластиковых изделий загорелся близ Алматы
    Кадр из видео

    На месте происшествия сотрудники МЧС развернули оперативный штаб пожаротушения. Организована бесперебойная подача воды, для ликвидации возгорания задействованы три боевых участка. На тушение подано шесть водяных стволов.

    Принятыми мерами пожар удалось локализовать.

    Информация о пострадавших в службу «112» не поступала. По предварительным данным, пострадавших нет.

    Причины возгорания и обстоятельства происшествия устанавливаются.

    Ранее в Алматы произошел пожар в квартире многоэтажного дома в Бостандыкском районе Алматы. В результате пострадала женщина.

    МЧС Пожар Регионы Казахстана Алматы Спасатели
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
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