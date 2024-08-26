Пожар вспыхнул на Омском НПЗ
На Омском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) 26 августа произошел пожар. Пострадали два человека, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.
Автоматическая система безопасности завода зафиксировала возгорание технологического оборудования.
В 11:45 по московскому времени подразделения МЧС выехали на пожар по улице Губкина в количестве 7 единиц техники и 27 человек личного состава.
Предварительная площадь возгорания составляет 1 тысячу кв. м. Сейчас идет локализация.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко заявил, что ситуация на НПЗ находится под контролем, устанавливаются причины инцидента. Предприятие работает в штатном режиме.
В результате происшествия, по последним данным пресс-службы предприятия, пострадали два человека. Им оказали помощь на месте.
Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.
Напомним, сегодня в Алматы в районе рынка «Барлык» произошло возгорание сухой травы.
26 августа в Восточно-Казахстанской и Алматинской областях на территории частных жилых домов произошло загорание на общей площади 1200 квадратных метров сухой травы и 26 тонн складированного сена.
22 августа в Алматы на территории автозаправочной станции произошел пожар — загорелся автомобиль, пожарным удалось предотвратить взрыв.