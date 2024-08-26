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    15:17, 26 Август 2024 | GMT +6

    Пожар вспыхнул на Омском НПЗ

    Пожар вспыхнул на Омском НПЗ
    Фото: Гавриил Григоров /  ТАСС

    На Омском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) 26 августа произошел пожар. Пострадали два человека, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Автоматическая система безопасности завода зафиксировала возгорание технологического оборудования.

    В 11:45 по московскому времени подразделения МЧС выехали на пожар по улице Губкина в количестве 7 единиц техники и 27 человек личного состава.

    Предварительная площадь возгорания составляет 1 тысячу кв. м. Сейчас идет локализация.

    Губернатор Омской области Виталий Хоценко заявил, что ситуация на НПЗ находится под контролем, устанавливаются причины инцидента. Предприятие работает в штатном режиме.

    В результате происшествия, по последним данным пресс-службы предприятия, пострадали два человека. Им оказали помощь на месте.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

    Напомним, сегодня в Алматы в районе рынка «Барлык» произошло возгорание сухой травы.

    26 августа в Восточно-Казахстанской и Алматинской областях на территории частных жилых домов произошло загорание на общей площади 1200 квадратных метров сухой травы и 26 тонн складированного сена.

    22 августа в Алматы на территории автозаправочной станции произошел пожар — загорелся автомобиль, пожарным удалось предотвратить взрыв.

    Теги:
    Пожар ТАСС НПЗ Происшествия Мировые новости Россия Спасатели
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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