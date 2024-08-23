Пожарные предотвратили взрыв на АЗС в Алматы

В Алматы на территории автозаправочной станции произошел пожар - загорелся автомобиль, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в ДЧС города, 22 августа в 16:48 пожарные расчеты Алатауского района выехали по адресу: улица Аққайнар, 1/18 на АЗС «Газпромнефть».

— По прибытии в 16:55 установлено горение открытым пламенем автомашины марки Toyota Highlander на территории газозаправочной станции «Газпром». Огонь успел перейти на газовую колонку, которая оплавилась от теплового воздействия, создалась угроза взрыва газового надземного резервуара объемом 5пять кубометров, — отметили в пресс-службе ДЧС.

В 17:00 пожар ликвидирован. Проведена проливка и охлаждение газового оборудования и резервуара. Пострадавших нет. На месте происшествия были задействованы 10 человек личного состава и две единицы техники.