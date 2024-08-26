Загорелась сухая трава: дым от пожара напугал алматинцев

В Алматы в районе рынка «Барлык» произошло возгорание сухой травы, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным ДЧС города, пожар произошел 26 августа в Наурызбайском районе по улице Жунисова.

- В эти минуты огнеборцы ДЧС Алматы тушат загорание сухой травы в Наурызбайском районе. Обстоятельства инцидента уточняются, - проинформировали в пресс-службе МЧС.

В 13:17 силами МЧС пожар локализован на площади 2000 квадратных метров. Пострадавших нет.