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    14:53, 26 Август 2024 | GMT +6

    Загорелась сухая трава: дым от пожара напугал алматинцев

    Сухая трава загорелась в Алматы
    Фото: Еламан Турысбеков/ Kazinform

    В Алматы в районе рынка «Барлык» произошло возгорание сухой травы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По данным ДЧС города, пожар произошел 26 августа в Наурызбайском районе по улице Жунисова.

    - В эти минуты огнеборцы ДЧС Алматы тушат загорание сухой травы в Наурызбайском районе. Обстоятельства инцидента уточняются, - проинформировали в пресс-службе МЧС.

    В 13:17 силами МЧС пожар локализован на площади 2000 квадратных метров. Пострадавших нет.

    Теги:
    МЧС Пожар Пожарные Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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