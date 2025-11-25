21:11, 24 Ноябрь 2025 | GMT +5
Пожар вспыхнул на нефтебазе в Туркестане
Спасатели не допустили крупного пожара, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.
В Туркестане на территории нефтебазы, расположенной по ул. Саттарханова, вспыхнул пожар, огонь начал быстро распространяться.
Пожарные сработали оперативно: огонь был локализован и полностью ликвидирован. Причина пожара устанавливается.
В МЧС напомнили о важности соблюдения правил пожарной безопасности.
Ранее мы сообщали, что спасатели потушили пожар по повышенному рангу в отдельно стоящем двухэтажном складском помещении в Жетысуском районе Алматы.