РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:11, 24 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Пожар вспыхнул на нефтебазе в Туркестане

    Спасатели не допустили крупного пожара, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

    Пожар вспыхнул на нефтебазе в Туркестане
    Кадр из видео

    В Туркестане на территории нефтебазы, расположенной по ул. Саттарханова, вспыхнул пожар, огонь начал быстро распространяться.

    Пожарные сработали оперативно: огонь был локализован и полностью ликвидирован. Причина пожара устанавливается.

    В МЧС напомнили о важности соблюдения правил пожарной безопасности.

    Ранее мы сообщали, что спасатели потушили пожар по повышенному рангу в отдельно стоящем двухэтажном складском помещении в Жетысуском районе Алматы.

    Теги:
    МЧС Пожар Спасение Регионы Казахстана Туркестан Нефть
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают