Пожар вспыхнул на нефтебазе в Туркестане

В Туркестане на территории нефтебазы, расположенной по ул. Саттарханова, вспыхнул пожар, огонь начал быстро распространяться.

Пожарные сработали оперативно: огонь был локализован и полностью ликвидирован. Причина пожара устанавливается.

В МЧС напомнили о важности соблюдения правил пожарной безопасности.

