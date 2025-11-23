РУ
    Склад загорелся в Алматы: спасатели работают по повышенному рангу

    Спасатели работают по повышенному рангу при тушении пожара в отдельно стоящем двухэтажном складском помещении в Жетысуском районе Алматы, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

    Фото: МЧС РК

    На месте развернут оперативный штаб, организовано три боевых участка. Введены стволы, обеспечена бесперебойная подача воды.

    — Экстренные службы взаимодействия на месте. Ситуация находится под контролем.

    Информация по пострадавшим не поступала, — сообщили в МЧС.

    Проводится вскрытие кровли для доступа к очагам горения и предотвращения дальнейшего распространения огня.

    Фото: МЧС РК

    Спасатели производят проливку конструкций и удаление отдельных элементов, создавая технические проемы для эффективного тушения.

    Ведутся работы по локализации и полной ликвидации пожара.

    Фото: МЧС РК

    В тушении пожара задействованы порядка 80 человек и 21 единиц техники, а также пожарный автопоезд ДЧС г. Алматы.

    Пожар ликвидировали в 11:02 часов. Как сообщили в ведомстве, пострадавших нет.

    Принятыми мерами удалось отстоять от огня значительную часть товарно-материальных ценностей предпринимателей.

