Склад загорелся в Алматы: спасатели работают по повышенному рангу

На месте развернут оперативный штаб, организовано три боевых участка. Введены стволы, обеспечена бесперебойная подача воды.

— Экстренные службы взаимодействия на месте. Ситуация находится под контролем. Информация по пострадавшим не поступала, — сообщили в МЧС.

Проводится вскрытие кровли для доступа к очагам горения и предотвращения дальнейшего распространения огня.

Фото: МЧС РК

Спасатели производят проливку конструкций и удаление отдельных элементов, создавая технические проемы для эффективного тушения.

Ведутся работы по локализации и полной ликвидации пожара.

Фото: МЧС РК

В тушении пожара задействованы порядка 80 человек и 21 единиц техники, а также пожарный автопоезд ДЧС г. Алматы.

Пожар ликвидировали в 11:02 часов. Как сообщили в ведомстве, пострадавших нет.

Принятыми мерами удалось отстоять от огня значительную часть товарно-материальных ценностей предпринимателей.