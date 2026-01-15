Пожар вспыхнул на насосной станции нефтебазы в Арыси

По информации пресс-службы АО «НК «Қазақстан темір жолы», пожар вспыхнул на насосной станции на территории нефтебазы города Арыс, расположенной вдоль шоссе Арыс — Монтайтас. Нефтепродукты загорелись на площади около 30 квадратных метров.

Фото: КТЖ

Ситуация быстро перешла в разряд повышенной опасности. Существовала реальная угроза распространения огня на пристроенное здание и пять расположенных рядом резервуаров, находившихся поблизости. По запросу ДЧС Туркестанской области к тушению оперативно подключили пожарный поезд станции Арыс.

— Пожар был локализован и полностью ликвидирован. В тушении участвовали 60 человек, в том числе сотрудники ДЧС, пожарного поезда и других служб. Было задействовано десяти единиц техники, — сообщили в ведомстве.

Жертв и пострадавших нет, несчастных случаев не допущено. Причины возгорания и обстоятельства происшествия выясняет комиссия ДЧС.

Ранее сообщалось о пожаре на нефтебазе в Туркестане. Причины того инцидента также находятся на стадии расследования.