    18:22, 14 Январь 2026 | GMT +5

    Пожар вспыхнул на насосной станции нефтебазы в Арыси

    Крупного ЧП удалось избежать в Туркестанской области. В Арыси пожар на насосной станции нефтебазы ликвидировали до того, как огонь добрался до резервуаров с топливом. В тушении задействовали пожарный поезд, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По информации пресс-службы АО «НК «Қазақстан темір жолы», пожар вспыхнул на насосной станции на территории нефтебазы города Арыс, расположенной вдоль шоссе Арыс — Монтайтас. Нефтепродукты загорелись на площади около 30 квадратных метров.

    Ситуация быстро перешла в разряд повышенной опасности. Существовала реальная угроза распространения огня на пристроенное здание и пять расположенных рядом резервуаров, находившихся поблизости. По запросу ДЧС Туркестанской области к тушению оперативно подключили пожарный поезд станции Арыс.

    — Пожар был локализован и полностью ликвидирован. В тушении участвовали 60 человек, в том числе сотрудники ДЧС, пожарного поезда и других служб. Было задействовано десяти единиц техники, — сообщили в ведомстве.

    Жертв и пострадавших нет, несчастных случаев не допущено. Причины возгорания и обстоятельства происшествия выясняет комиссия ДЧС.

    Ранее сообщалось о пожаре на нефтебазе в Туркестане. Причины того инцидента также находятся на стадии расследования.

