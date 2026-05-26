    Пожар в здании школы в Аркалыке ликвидировали

    В городе Аркалык Костанайской области произошло возгорание кровли четырехэтажного здания средней школы №5, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС.

    Через 3 минуты после поступления сообщения на место прибыло первое подразделение. По прибытии наблюдалось открытое горение кровли здания на предварительной площади 1100 кв. м.

    В тушении пожара были задействованы силы и средства МЧС. Была организована бесперебойная подача воды на тушение. Пострадавших нет.

    Площадь пожара при ликвидации составила 1100 кв.м., причина устанавливается.

    Динара Жусупбекова
    Автор