Пожар в здании школы в Аркалыке ликвидировали

В городе Аркалык Костанайской области произошло возгорание кровли четырехэтажного здания средней школы №5, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС.

Через 3 минуты после поступления сообщения на место прибыло первое подразделение. По прибытии наблюдалось открытое горение кровли здания на предварительной площади 1100 кв. м.

В тушении пожара были задействованы силы и средства МЧС. Была организована бесперебойная подача воды на тушение. Пострадавших нет.

Площадь пожара при ликвидации составила 1100 кв.м., причина устанавливается.