KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Крыша школы загорелась в Аркалыке

    В Аркалыке загорелась кровля четырехэтажного здания школы №5. Площадь пожара, по предварительным данным, составила 1100 квадратных метров. На месте работают спасатели, полиция и бригады скорой помощи, пострадавших нет, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Школа горит в Аркалыке
    Кадр из видео

    В городе Аркалык Костанайской области произошло возгорание кровли средней школы №5. Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы, и уже через три минуты к месту происшествия прибыло первое подразделение.

    По информации МЧС, на момент прибытия спасателей крыша здания горела открытым пламенем. Предварительная площадь пожара составила 1100 квадратных метров.

    К тушению привлечены силы пожарных подразделений и оперативно-спасательного отряда МЧС. Также на месте происшествия находятся сотрудники полиции и бригада скорой медицинской помощи.

    По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

    Для бесперебойного водоснабжения задействованы два пожарных гидранта, расположенных в 300 метрах от объекта.

    Причины пожара устанавливаются.

    Ранее тушили пожар в Алматинской области, где загорелись балконы и квартиры многоэтажного дома.

    Пожар Аркалык Происшествия, ЧС Костанайская область Видео школа
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор