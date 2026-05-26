Крыша школы загорелась в Аркалыке
В Аркалыке загорелась кровля четырехэтажного здания школы №5. Площадь пожара, по предварительным данным, составила 1100 квадратных метров. На месте работают спасатели, полиция и бригады скорой помощи, пострадавших нет, передает корреспондент агентства Kazinform.
В городе Аркалык Костанайской области произошло возгорание кровли средней школы №5. Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы, и уже через три минуты к месту происшествия прибыло первое подразделение.
По информации МЧС, на момент прибытия спасателей крыша здания горела открытым пламенем. Предварительная площадь пожара составила 1100 квадратных метров.
К тушению привлечены силы пожарных подразделений и оперативно-спасательного отряда МЧС. Также на месте происшествия находятся сотрудники полиции и бригада скорой медицинской помощи.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
Для бесперебойного водоснабжения задействованы два пожарных гидранта, расположенных в 300 метрах от объекта.
Причины пожара устанавливаются.
