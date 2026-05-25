Балконы и квартиры многоэтажного дома загорелись в Алматинской области

В Алматинской области, в селе Иргели, произошло возгорание балконов многоэтажного дома, с седьмого по девятый этажи, с переходом огня в квартиры седьмого и восьмого этажей, передает Kazinform со ссылкой на ДЧС.

По прибытии первых подразделений наблюдалось открытое горение балконов седьмого и восьмого этажей. Пожар получил развитую форму.

До прибытия первых подразделений самостоятельно эвакуировались 50 человек в том числе 15 детей.

Спасатели незамедлительно приступили к тушению и оперативно ликвидировали возгорание, не допустив дальнейшего распространения огня. Пострадавших нет.

