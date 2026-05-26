Спасатели локализовали пожар на крыше школы в Аркалыке
В Аркалыке локализовали крупный пожар в здании школы № 5 имени Мухтара Ауэзова — огонь охватил кровлю четырехэтажного здания на площади 1100 квадратных метров, передает корреспондент агентства Kazinform.
Пожар произошел вечером 26 мая. На месте происшествия работали подразделения ДЧС, сотрудники полиции и бригады скорой медицинской помощи. По данным экстренных служб, пострадавших нет.
Как сообщили в МЧС, принятыми мерами возгорание удалось локализовать. В настоящее время специалисты продолжают разбор кровельных конструкций.
В управлении образования уточнили, что в здании школы в момент происшествия проводился капитальный ремонт. Подрядной организацией является АО «Алматытелефонстрой», проект рассчитан на 2025–2026 годы. Причины возгорания устанавливаются.
