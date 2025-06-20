РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:54, 20 Июнь 2025 | GMT +5

    Пожар в природном резервате «Акжайык» продолжают тушить с воздуха

    Два вертолета МЧС продолжают тушение пожара в Атырауской области с воздуха, сброшено 288 тонн воды, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС.

    Пожар в природном резервате «Акжайык» продолжают тушить с воздуха
    Фото: МЧС

    Авиацией МЧС проведено 20 сбросов воды. Всего с начала ликвидации горения посредством вертолётной техники произведено 96 сбросов воды, объемом свыше 288 тонн.

    Напомним, в Атырауской области пожар охватил 800 гектаров территории государственного природного резервата «Акжайык». Для его тушения было сброшено 100 тонн воды.

    Для усиленного мониторинга и оперативного реагирования в случае возгораний в государственном природном резервате «Акжайык» была запущена прямая видеотрансляция с наблюдательных вышек.

    К тушению пожара привлечено около 150 человек и 50 единиц техники, в том числе личный состав ДЧС, сотрудники ГПР «Акжайык», лесных хозяйства и других хозяйствующих субъектов региона.

    Теги:
    Атырауская область МЧС Пожар Регионы Казахстана
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают