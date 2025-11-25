Пожар в Иле-Алатауском нацпарке: к тушению привлечен вертолет

По словам начальника Алматинского авиационного отделения РГКП «Казавиалесохрана» Бекзата Байшалова, возгорание было зафиксировано около 12:15. К месту происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты. Для ликвидации огня привлечены два пожарных автомобиля и четыре специалиста.

Пожар оценивается как средней степени интенсивности, ведется активное тушение и постоянный мониторинг ситуации. Причины возгорания пока устанавливаются.

По предварительным данным, угрозы населенным пунктам и туристическим маршрутам нет. Ситуация остается под контролем оперативных служб.

Всего к ликвидации пожара привлечены 25 человек личного состава, восемь единиц специальной техники и один пожарный вертолет.

Работники РГКП «Казавиалесохрана», Иле-Алатауского Национального парка совместно с подразделениями ДЧС города Алматы принимают все необходимые меры по тушению. Вертолет обеспечивает авиационную поддержку, работают пожарные автомобили всех задействованных служб.

По данным оперативных служб, локализация возгорания была достигнута к 14:20. Ориентировочная площадь пожара — 1,7 гектара.

Ранее в Жетысуском районе Алматы горел склад.