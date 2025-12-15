Пожар в Гонконге: ущерб оценивается в $642 миллиона

По расчетам экономистов и представителей отрасли, совокупные потери могут составить миллиарды гонконгских долларов. Рыночная стоимость одних только сгоревших квартир оценивается примерно в 5 млрд гонконгских долларов, что эквивалентно около 642,3 млн долларов США.

При этом в расчет пока не включен косвенный экономический ущерб, связанный с отменой массовых мероприятий. После пожара в городе были отменены ежегодный веломарафон Hong Kong Cyclothon, а также первый концерт певицы Карен Мок на новом стадионе Kai Tak, рассчитанном на 50 тысяч зрителей.

Старший экономист Natixis Corporate and Investment Bank Гэри Нг Чхек Йан отметил, что трехнедельная пауза в индустрии мероприятий может привести к дополнительным потерям в размере около 265 млн гонконгских долларов, или порядка 34 млн долларов США.

Правительство Гонконга прорабатывает финансовые и компенсационные механизмы для пострадавших жителей. На данный момент уже пожертвовано 3,7 млрд гонконгских долларов, что эквивалентно 474 млн долларов США.

Напомним, пожар в Гонконге произошел 26 ноября. В результате трагедии погибли 160 человек, а около 5 тыс жителей остались без жилья.

Ранее мы писали, что полиция Гонконга арестовала 13 человек по подозрению в непредумышленном убийстве после крупного пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court.