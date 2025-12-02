РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    12:05, 02 Декабрь 2025 | GMT +5

    Пожар в Гонконге: арестованы 13 человек

    Полиция Гонконга арестовала 13 человек по подозрению в непредумышленном убийстве после крупного пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court, передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

    Фото: South China Morning Post

    Как сообщается, семь из двадцати образцов строительной сетки, взятых в комплексе, не соответствовали стандартам огнестойкости. По предварительным выводам, именно эти листы сетки в сочетании с высоковоспламеняемой полиуретановой пеной могли привести к стремительному распространению огня.

    Глава администрации Гонконга Джон Ли заявил во вторник, что будет создана независимая комиссия под руководством судьи для проведения детального расследования и установления ответственности всех причастных.

    По его словам, в результате пожара погибли более 150 человек и еще 79 получили ранения. Полиция продолжает разыскивать около 30 человек, числящихся пропавшими без вести.

    Напомним, пожар в Wang Fuk Court стал самым смертоносным в жилом здании за всю историю Гонконга. Пламя охватило бамбуковые строительные леса, установленные на зданиях для проведения косметического ремонта. В комплексе расположено почти 2 тыс. квартир и проживало порядка 4 тыс. человек. Причиной катастрофы могла стать сигарета, брошенная на строительные леса из бамбука.

    Ранее мы писали, что считавшиеся пропавшими в результате пожара в Гонконге 159 человек живы.

    Теги:
    Пожар Китай Мировые новости
    Берик Табынбаев
    Берик Табынбаев
    Автор
