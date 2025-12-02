Пожар в Гонконге: арестованы 13 человек

Как сообщается, семь из двадцати образцов строительной сетки, взятых в комплексе, не соответствовали стандартам огнестойкости. По предварительным выводам, именно эти листы сетки в сочетании с высоковоспламеняемой полиуретановой пеной могли привести к стремительному распространению огня.

Глава администрации Гонконга Джон Ли заявил во вторник, что будет создана независимая комиссия под руководством судьи для проведения детального расследования и установления ответственности всех причастных.

По его словам, в результате пожара погибли более 150 человек и еще 79 получили ранения. Полиция продолжает разыскивать около 30 человек, числящихся пропавшими без вести.

Напомним, пожар в Wang Fuk Court стал самым смертоносным в жилом здании за всю историю Гонконга. Пламя охватило бамбуковые строительные леса, установленные на зданиях для проведения косметического ремонта. В комплексе расположено почти 2 тыс. квартир и проживало порядка 4 тыс. человек. Причиной катастрофы могла стать сигарета, брошенная на строительные леса из бамбука.

Ранее мы писали, что считавшиеся пропавшими в результате пожара в Гонконге 159 человек живы.