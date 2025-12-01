РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:10, 01 Декабрь 2025 | GMT +5

    Пожар в Гонконге: считавшиеся пропавшими 159 человек живы

    Полиция Гонконга подтвердила безопасность 159 человек, которые ранее считались пропавшими без вести в результате крупного пожара, вспыхнувшего 26 ноября в жилом комплексе Тай По, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

    Пожар в Гонконге: считавшиеся пропавшими 159 человек живы
    Фото: Арменпресс

    Представитель местной полиции Цзэн Шусянь на пресс-конференции отметил, что число погибших в результате пожара возросло до 146 человек, еще 79 получили ранения.

    Между тем для помощи пострадавшим Народный банк Китая открыл «зеленый коридор» для пожертвований в китайских юанях, поступающих из внутренних районов КНР.

    Решение позволит коммерческим банкам без проверки соответствующих документов и информации напрямую переводить средства на счет Фонда поддержки «Хунфуюань». Соответствующие данные будут предоставляться через информационную систему управления трансграничными платежами в юанях.

    Напомним, пожар в Wang Fuk Court стал самым смертоносным в жилом здании за всю историю города. Пламя охватило бамбуковые строительные леса, установленные на зданиях для проведения косметического ремонта. В комплексе расположено почти 2 тыс. квартир и проживало порядка 4 тыс. человек. Причиной катастрофы могла стать сигарета, брошенная на строительные леса из бамбука.

    По последним данным, число жертв превысило 140 человек. 

    Ранее мы писали, что в Гонконге объявлен трехдневный траур в связи со смертоносным пожаром.

    Теги:
    Пожар Китай Мировые новости
    Берик Табынбаев
    Берик Табынбаев
    Автор
    Сейчас читают