Пожар в Гонконге: считавшиеся пропавшими 159 человек живы

Представитель местной полиции Цзэн Шусянь на пресс-конференции отметил, что число погибших в результате пожара возросло до 146 человек, еще 79 получили ранения.

Между тем для помощи пострадавшим Народный банк Китая открыл «зеленый коридор» для пожертвований в китайских юанях, поступающих из внутренних районов КНР.

Решение позволит коммерческим банкам без проверки соответствующих документов и информации напрямую переводить средства на счет Фонда поддержки «Хунфуюань». Соответствующие данные будут предоставляться через информационную систему управления трансграничными платежами в юанях.

Напомним, пожар в Wang Fuk Court стал самым смертоносным в жилом здании за всю историю города. Пламя охватило бамбуковые строительные леса, установленные на зданиях для проведения косметического ремонта. В комплексе расположено почти 2 тыс. квартир и проживало порядка 4 тыс. человек. Причиной катастрофы могла стать сигарета, брошенная на строительные леса из бамбука.

По последним данным, число жертв превысило 140 человек.

Ранее мы писали, что в Гонконге объявлен трехдневный траур в связи со смертоносным пожаром.